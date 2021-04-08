Минэкономики планирует упростить импорт сахара для снижения цен

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает вопрос выдачи в ближайшее время лицензий на импорт дополнительных 50 тыс. тонн сахара-сырца.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Себестоимость сахара из импортного сахарного сырья составляет около 20 грн за килограмм. Соответственно, после осуществления импорта в ближайшие недели ценовая ситуация выровняется и сахар станет доступнее для украинцев. Тем временем в парламенте рассматривается возможность временного обнуления импортных пошлин на ввоз сахара белого в Украину, что также будет способствовать насыщению внутреннего рынка сахаром", – отметил заместитель министра Тарас Высоцкий.

По его словам, в феврале-марте было завезено 40 тыс. тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой ставкой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Как подчеркнули в пресс-службе, импорт дополнительного сахара-сырца позволит обеспечить перерабатывающие отрасли достаточным количеством сырья, что насытит рынок и приведет к снижению розничной цены в торговых сетях.

Напомним, Минэкономики в 2020/2021 маркетинговом году прогнозирует рост импорта сахара в 13,3 раз по сравнению с предыдущим МГ – до 120 тыс. тонн.