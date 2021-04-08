Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ сократились до 100 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов 8 апреля сократился еще на 1,18 млрд грн (на 1,16%) – до 100,25 млрд грн, тогда как на 1 апреля он составлял около 103 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в то же время портфель ОВГЗ в собстенности банков Украины увеличился на 2,3 млрд грн (на 0,44%) – до 531,79 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

В целом портфель ОВГЗ вырос на 1,42 млрд грн (на 0,14%) – до 1015,88 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 1014,46 млрд грн,

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 30 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 8,86 млрд грн. В том числе были размещены годичные облигации в долларах США на сумму $49,57 млн под 3,7% и двухлетние долларовые ОВГЗ на $106,77 млн под 3,9% годовых.