Львов в третий раз продлевает жесткий карантин

По решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во Львове продлили усиленный карантин до 19 апреля.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовой в Telegram-канале.

Также он добавил, что на основе мониторинга эпидемической ситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас ресторанов, непродовольственных рынков и посещения начальной школы.

При этом Садовой отметил, что город закупит 4 станции для городских медучреждений, которые лечат заболевших COVID-19. Кроме того, на базе городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, которые заболели коронавирусной болезнью.

Напомним, решение о введении усиленного карантинного режима во Львове было принято 19 марта. Позже, 30 марта власти города продлили его действие до 12 апреля и перевели транспорт в режим спецперевозок.