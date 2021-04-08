Банки увеличили объем выданных ипотечных кредитов за год на 81%, – опрос НБУ

В феврале 2021 года банки выдали 617 ипотечных кредитов на общую сумму 457,9 млн грн, что на 40% больше по сравнению с январем и на 81% – по сравнению с февралем 2020 года. Количество новых сделок за месяц выросло на 39%, за год – на 35%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

"Рост ипотечного кредитования происходит в основном благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. Так, если сравнить с январем 2021 года, в феврале объемы выдачи на вторичном рынке выросли на 47%, или на 124,2 млн грн, на первичном рынке – на 13%, или на 7,7 млн грн", – отмечается в сообщении.

По данным опроса, вторичный рынок продолжает преобладать как по объему, так и по количеству предоставленных кредитов. Так, доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в феврале составляла около 85% объема.

При этом продолжает расти средний размер кредита на покупку жилья. Если в январе он составил около 734 тыс. грн, то в феврале – 742 тыс. грн. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составил 767 тыс. грн, вторичной – 738 тыс. грн.

"Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. 89% новых сделок (на сумму почти 380 млн грн) заключили пять банков", – указывают в НБУ.

Согласно данным опроса банков, средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке в феврале составляла 13,9% (в январе – 13,8%), на первичном – 17,1% (в январе – 15,9%).

"Заметный рост стоимости кредитов на первичном рынке в феврале состоялся из-за роста доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку", – отмечается в сообщении.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов выдано в Киеве – 171 договор на 177 млн ​​грн (39% от общей суммы), в Киевской области –84 договора на 78,5 млн грн (17% от общей суммы), в Харьковской – 76 договоров на общую сумму почти 43 млн грн (9% от общей суммы), во Львовской и Днепропетровской областях – 36 договоров на 28,3 млн грн и 45 договоров на 24,2 млн грн соответственно.

Как сообщалось, с 1 марта начала действовать правительственная программа "Доступная ипотека 7%".

К участию в программе присоединились "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк", а также банки "Глобус", "Мегабанк", "ОТП Банк", банк "Альянс" и "Кредобанк".

Программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.