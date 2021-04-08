Нацбанк отозвал лицензии у шести финансовых учреждений

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у шести финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 2 апреля 2021 года:

1. Отозвать все имеющиеся лицензии:

у ПО "Ломбард "Украинский" Малько В.Ю. и компания" (ЕГРПОУ 37763692) одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;

у ЧАО "СК "Стар-Полис" (ЕГРПОУ 39989758) 10 лицензий на осуществление страховой деятельности;

у кредитного союза "Содружество" (ЕГРПОУ 26347059) две лицензии - на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения.

Активы ПО "Ломбард "Украинский" Малько В.Ю. и компания" составляли 1,1 млн грн. или 0,03% от общего объема активов ломбардов по состоянию на 1 января 2021 года.

Объем страховых премий ЧАО "СК "Стар-Полис" в 2020 году составил 525,7 млн грн, а стоимость активов - 40,7 млн грн состоянию на 31 декабря 2020 года. Доля рынка компании по страховым премиям составила 1,3% от общего объема страховых премий. Компания занималась преимущественно страхованием имущества и финансовых рисков, а также страхованием от огневых рисков и рисков стихийных явлений. Доля премий от этих видов страхования составила 70% от валовых страховых премий компании по состоянию на 31 декабря 2020 года. Компания сообщила, что 465 действующих договоров, заключенных исключительно с юридическими лицами, и не имеет невыполненных (просроченных) обязательств перед страхователями.

Обязательства кредитного союза "Содружество" составляли 11 тыс. грн (0,00007% от объема рынка) по состоянию на 1 января 2021 года, а его активы - 2,7 млн грн (0,1% от общего объема рынка).

2. Отозвать лицензию на предоставление гарантий:

у ООО "ФК "Акцент Финанс" (ЕГРПОУ 41892459),

у ООО "Астра Финанс" (ЕГРПОУ 42827160),

у ООО "ФК "Каррон" (ЕГРПОУ 42015166).

Эти финансовые компании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий.

В декабре 2020 года Национальный банк напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдают требований нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив. Об этом свидетельствуют результаты представленной финансовой отчетности за девять месяцев 2020 года.

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не лишает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.