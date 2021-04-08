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Нацполиция проводит обыски в центральном офисе "Укрзализныци"

Нацполиция проводит обыски в центральном офисе

Национальная полиция проводит следственные действия в центральном офисе АО "Укрзализныця" в Киеве в рамках досудебного расследования.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

"Укрзализныця" готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшей и.о. главы филиала АО "Укрзализныци" – "Центр управления промышленностью" по делу о халатности, которая привела к незаконной добыче ископаемых. По данным следствия, эти действия причинили убытки окружающей среде на сумму 494,7 млн грн.

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обшук (606) Нацполіція (515) Укрзалізниця (4800)


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