Мировые цены на продовольствие выросли до максимума за 7 лет, – ООН

Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд, в марте они достигли самого высокого уровня с июня 2014 года, в основном из-за подорожания растительных масел.

Об этом сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), передает Интерфакс.

По ее подсчетам, в марте среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше уровня февраля. Это самое высокое значение индекса с июня 2014 года.

В частности, индекс цен на растительное масло по сравнению с февралем вырос на 8% и достиг почти 10-летнего максимума.

В то же время индекс цен на молочную продукцию в марте вырос на 3,9%, на мясо – на 2,3%.

Индекс цен на зерновые снизился на 1,8%, но он все еще на 26,5% выше уровня марта 2020 года. Значительнее всего снизились экспортные цены на пшеницу, что обусловлено наличием достаточных запасов и благоприятными видами на урожай 2021 года. Цены на кукурузу и рис также снизились, цены на сорго выросли.

Индекс цен на сахар за месяц сократился на 4%, но он все еще на 30% выше, чем годом ранее.

Индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.