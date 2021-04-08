СБУ обнаружила мошенническую схему хищения средств с банковских карточек

Служба безопасности Украины нейтрализовала деятельность межрегиональной группировки, которая похищала деньги с банковских счетов граждан.

По оперативным данным, схема успела проработать несколько месяцев, а жедневная "прибыль" злоумышленников составляла до миллиона гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, организовали схемы четверо жителей Запорожской области и Днепра. Для ее реализации делки обустроили в Мелитополе подпольный колл-центр, где "работало" почти 50 операторов.

"Выдавая себя за работников банков, персонал звонил клиентам финучреждений и выманивал от них информацию о CVV-кодах, номерах и пин-кодах платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета", – сказано в сообщении.

По данным следствия, "колл-центр" также работал зарубежными клиентами , для этого использовалась незаконная маршрутизация международного телефонного трафика.

Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители обнаружили 51 ед. компьютерной техники с вредоносным программным обеспечением, оборудование для IP-телефонии, инструкции для работников с пошаговыми действиями во время общения с "клиентами", мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас изъятое оборудование направлено на экспертизы.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к схеме, а также круг пострадавших граждан.