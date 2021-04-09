Суд арестовал брата судьи Вовка с залогом в 35 миллионов (обновлено)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения брату главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрию Зонтову, подозревающемуся в организации передачи взятки в $100 тыс., в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 35,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"9 апреля следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения сотруднику Службы внешней разведки Украины, который также является адвокатом, в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 35 млн 185 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Ранее сторона обвинения настаивала на залоге в 70 млн.

Позже в САП сообщили, что второго фигуранта также арестовали на 60 дней, но с альтернативой внесения залога в 2,9 млн грн.

Отмечается, что в случае внесения залога на подозреваемых будут возложены процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору и суд по первому вызову; не покидать Киев и село Гатное без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение паспорт и другие документы для выезда за границу.

Ранее Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщило о подозрении двум адвокатам, задержанным накануне при получении взятки для дальнейшей передачи ее судьям Окружного админсуда Киева.

По данным следствия, подозреваемые за $100 тыс. обещали через главу суда Павла Вовка решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску предприятия. При этом один из подозреваемых является близким родственником главы ОАСК.

По данным Цензор.Нет, в том числе задержан родной брат главы ОАСК Павла Вовка – Юрий Зонтов, который заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки. Позже ведомство подтвердило его слова. Отметим, что родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, фамилию Вовк он взял после женитьбы в 1999 году.

По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего обнаружено средств на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным Цензор.НЕТ, деньги были обнаружены в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, оно было оборудовано в конспиративной квартире на Печерске, которую оформили на женщину-адвоката, но ей пользовалась семья Вовка.