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Портфель ОВГЗ украинских банков уменьшился на 5,5 миллиарда

Портфель ОВГЗ украинских банков уменьшился на 5,5 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 9 апреля уменьшился на 5,46 млрд грн – до 526,33 млрд грн, юридических лиц – на 2,98 млрд грн – до 42,81 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в то же время портфель ОВГЗ в собственности иностранцев уменьшился на 420 млн грн и составляет 99,8 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

В целом портфель ОВГЗ сократился на 9,837 млрд грн (на 1%) - до 1,006 трл грн, в собственности Нацбанка и теробщин - остался без изменений.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 30 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 8,86 млрд грн. В том числе были размещены годичные облигации в долларах США на сумму $49,57 млн под 3,7% и двухлетние долларовые ОВГЗ на $106,77 млн под 3,9% годовых.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
банки (7001) НБУ (9342) ОВДП (812)


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