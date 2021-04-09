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Закупками вакцины Pfizer для Украины займется британская Crown Agents, – Степанов

Закупками вакцины Pfizer для Украины займется британская Crown Agents, – Степанов

Вакцина Pfizer в количестве 10 млн доз будет закуплена через британское закупочное агентство Crown Agents.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Закупкой вакцины Pfizer будет заниматься британское закупочное агентство Crown Agents. Это компания, которой мы платим за логистику и деятельность по доставке. Кто-то должен следить за соблюдением холодовой цепи и заказывать самолеты", – сказал министр.

По словам Степанова, первая партия закупленной вакцины Pfizer может быть поставлена в мае-июне.

Кроме того, глава Минздрава анонсировал, что в ближайшие дни Украина получит 115 тыс. доз вакцины Pfizer, которые будут поставлены в рамках механизма COVAX.

"Предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине", – уточнил министр.

Как сообщалось, ранее Украина заключила рамочный договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19. Минздрав надеется получит весь объем вакцин в рамках этого договора до конца года.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
вакцина (889) МОЗ (1445) Степанов Максим (183) коронавірус (3210) Pfizer (34)


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