Фискальная служба изъяла с начала года контрафактных сигарет на 226 миллионов

По итогам первого квартала 2021 года сотрудники Государственной фискальной службы изъяли из незаконного оборота 36,4 тыс. тонн табачных изделий на общую сумму 226,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В частности, в рамках уголовных производств изъято 33,1 тыс. тонн продукции на 205 млн грн, в рамках административных производств - 3,3 тыс. тонн на 21,6 млн грн.

Напомним, 19 марта Служба безопасности заблокировала в международном аэропорту "Одесса" канал незаконного ввоза в Украину партии табачных изделий на 3 млн грн. Правоохранители изъяли 100 тыс. пачек сигарет.