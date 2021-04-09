Инфляция ускорилась до 8,5%, – Госстат
Рост потребительских цен в марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорился до 1,7% с 1% в феврале и 1,3% по итогам января. В годовом измерении, по сравнению с мартом 2020 года, инфляция ускорилась до 8,5%.
Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), с начала 2021 года цены выросли на 4,1%.
При этом базовая инфляция в марте ускорилась до 1,6% после роста на 0,5% в феврале. С начала года базовая инфляция составила 2,4%.
По данным Госстата, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%.
Больше всего (на 9,7%) подорожало подсолнечное масло. На 1-4,8% выросли цены на сахар, фрукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 0,6% подешевели яйца.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.
Одежда и обувь подорожали на 12,7%, в т.ч. цены на одежду выросли на 13%, обувь – на 12,3%.
Цены на транспорт выросли на 1,8% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 5,7%, проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте – на 4,4% и 1,6% соответственно.
Как сообщалось, рост потребительских цен в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 1% с 1,3% по итогам января. В годовом измерении, по сравнению с февралем 2020 года, инфляция ускорилась до 7,5%.
Национальный банк прогнозирует, что инфляция продолжит ускоряться по крайней мере до августа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При цьому якесь брехливе бидло із статистики розповідає про річну інфляцію в 5%