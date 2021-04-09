Инфляция ускорилась до 8,5%, – Госстат

Рост потребительских цен в марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорился до 1,7% с 1% в феврале и 1,3% по итогам января. В годовом измерении, по сравнению с мартом 2020 года, инфляция ускорилась до 8,5%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), с начала 2021 года цены выросли на 4,1%.

При этом базовая инфляция в марте ускорилась до 1,6% после роста на 0,5% в феврале. С начала года базовая инфляция составила 2,4%.

По данным Госстата, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%.

Больше всего (на 9,7%) подорожало подсолнечное масло. На 1-4,8% выросли цены на сахар, фрукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 0,6% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.

Одежда и обувь подорожали на 12,7%, в т.ч. цены на одежду выросли на 13%, обувь – на 12,3%.

Цены на транспорт выросли на 1,8% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 5,7%, проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте – на 4,4% и 1,6% соответственно.

Как сообщалось, рост потребительских цен в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 1% с 1,3% по итогам января. В годовом измерении, по сравнению с февралем 2020 года, инфляция ускорилась до 7,5%.

Национальный банк прогнозирует, что инфляция продолжит ускоряться по крайней мере до августа.