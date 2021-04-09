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Новини
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Инфляция ускорилась до 8,5%, – Госстат

Инфляция ускорилась до 8,5%, – Госстат

Рост потребительских цен в марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорился до 1,7% с 1% в феврале и 1,3% по итогам января. В годовом измерении, по сравнению с мартом 2020 года, инфляция ускорилась до 8,5%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), с начала 2021 года цены выросли на 4,1%.

При этом базовая инфляция в марте ускорилась до 1,6% после роста на 0,5% в феврале. С начала года базовая инфляция составила 2,4%.

По данным Госстата, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%.

Больше всего (на 9,7%) подорожало подсолнечное масло. На 1-4,8% выросли цены на сахар, фрукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 0,6% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.

Одежда и обувь подорожали на 12,7%, в т.ч. цены на одежду выросли на 13%, обувь – на 12,3%.

Цены на транспорт выросли на 1,8% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 5,7%, проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте – на 4,4% и 1,6% соответственно.

Как сообщалось, рост потребительских цен в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 1% с 1,3% по итогам января. В годовом измерении, по сравнению с февралем 2020 года, инфляция ускорилась до 7,5%.

Национальный банк прогнозирует, что инфляция продолжит ускоряться по крайней мере до августа.

Автор: 

інфляція (729) ціни (3519) Держстат (1433)


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Топ коментарі
+13
Масло подсолнечное 60 грн бутылка. Чуть более года назад было 30грн. Откуда 8%, если подорожало в два раза?
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09.04.2021 15:39
+9
Инфляция ускорилась до 8,5%, – Госстат - Цензор.НЕТ 8061
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09.04.2021 20:27
+8
Про індекс борща на Г+Г розкажуть?
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09.04.2021 15:52
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Масло подсолнечное 60 грн бутылка. Чуть более года назад было 30грн. Откуда 8%, если подорожало в два раза?
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09.04.2021 15:39 Відповісти
главное яйца "подешевели" ....капец
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09.04.2021 15:41 Відповісти
Про індекс борща на Г+Г розкажуть?
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09.04.2021 15:52 Відповісти
А я писал, что когда подняли среднюю зарплату по Украине, что это приведет к инфляции ибо повышение не подкреплено ничем материальным и потом будет инфляция, которая сожрет все повышение, а тех, кого повышение не коснется, те станут еще беднее - это к примеру пенсионеры. И это было вредительское и популестическое повышение. Если бы Украина смогла например увеличить экспорт и тогда продавая иностранцам товары - новые деньги из вне экономики бы шли в экономику Украины и тогда экономика бы росла и тогда можно было бы поднимать зарплаты, а если это делать из воздуха, то это породит инфляцию и такие последствия, что никто богаче не станет ибо инфляция сожрет, а бедные - станут еще беднее ибо для них подорожает все без увеличения дохода. Во власти некомпетентные люди или аферисты и популисты.
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09.04.2021 18:37 Відповісти
во власти всю независимость Украины были популисты и аферисты,поэтому так и живем
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10.04.2021 09:25 Відповісти
Инфляция ускорилась до 8,5%, – Госстат - Цензор.НЕТ 8061
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09.04.2021 20:27 Відповісти
Ааааааааа, мы все умрем!!!!!
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10.04.2021 13:18 Відповісти
А коли олія зростає вдвічи то це скільки процентів? Маскальня не хоче сказати?
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10.04.2021 10:03 Відповісти
Хай скажут зеленые тупорылые ишаки,вже хуже,чи ще не...?
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10.04.2021 10:21 Відповісти
З покращення вас, зебіли !
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10.04.2021 13:19 Відповісти
Яловичина 164? Хай в Мегамаркеті глянуть за 250, чи на ринку по 180-200.
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10.04.2021 23:44 Відповісти
брешуть і не потіють Інфляція за пів року мінімум 20%
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12.04.2021 08:21 Відповісти
Інфляція 20-30% у нас кожен рік. За останні 7 років ціни зросли втричі.
При цьому якесь брехливе бидло із статистики розповідає про річну інфляцію в 5%
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12.04.2021 11:53 Відповісти

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