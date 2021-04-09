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Антимонопольный комитет согласовал продажу трех заводов "Укрспирта" за 130 миллионов

Антимонопольный комитет согласовал продажу трех заводов

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость" приобрести принадлежащие государственному предприятию "Укрспирт" активы: Довжоцкий спиртзавод (Каменец-Подольский, Хмельницкая область) за 61 млн грн, Воютицкий спиртзавод (Самбор, Львовская область) за 48 млн грн, а также расположенные в Кременчуге Полтавской области отдельные объекты Вишняковского спиртзавода за 23,1 млн грн.

Соответствующие решения АМКУ принял 8 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ООО "СКН" в декабре 2020 года приобрело Довжоцкий спиртзавод на онлайн-аукционе по приватизации имущества госпредприятия "Укрспирт". Стоимость актива в ходе торгов между двумя компаниями возросла со стартовых 29,33 млн грн в 2,1 раза – до 61 млн грн.

Модернизованное в 2019 году предприятие по производству технического спирта с суточной мощностью до 3,7 тыс. дал, расположено в селе Довжок (Камянец-Подольский район, Хмельницкая область). Производство на объекте временно приостановлено.

По данным "ProZorrо.Продажи", ООО "СКН " в декабре 2020 года приобрело Воютицкий спиртзавода на онлайн-аукционе по приватизации имущества ГП "Укрспирт". Стоимость актива в ходе торгов между тремя компаниями выросла в 1,5 раза – с 32 млн грн до 48 млн грн.

Модернизованный в 2016 году спиртзавод, производящий до 1,7 тыс. дал этилового спирта в сутки на общей территории 27,2 га, расположен в селе Воютычи, (Самборский район. Львовская область). Предприятие имеет цех разлива, производства концентрата квасного сусла и полисолодовых экстрактов, насосную станцию воды, варочное и дрожжебродильное отделения. Производство на объекте временно приостановлено.

По данным системы "ProZorrо.Продажи" ООО "СКН " в декабре 2020 года приобрело расположенные в Кременчуге (Полтавская область) объекты Вишняковского спиртзавода на онлайн-аукционе, в ходе которого цена актива выросла в 2,3 раза – с 9,88 млн грн до 23,1 млн грн. Суммарная площадь объекта составляет 2,04 га.

Помимо того, основное имущество Вишняковского спиртзавода, расположенное в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области, приобрела компания "Спирит Этил" на повторном аукционе в марте 2021 года. Стоимость актива в ходе торгов между шестью компаниями возросла в 4,8 раза – до 101,21 млн грн.

В состав предприятия входят производственные корпуса, склады, админздания, цеха, мастерские и прочие сооружения на общей площади в 8,9 га. На предприятии также имеется технологическое оборудование в удовлетворительном состоянии.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость" (ранее – ООО "Зализобуд Груп") зарегистрировано в феврале 2020 года с уставным капиталом 50 тыс. грн и занимается организацией строительства. Конечным бенефициаром общества является Дмитрий Березовенко.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
приватизація (1354) спирт (224) Антимонопольний комітет (1456)


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да эти бабулечки он ввррраз отобьет! ...от живут же люди!!!
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09.04.2021 17:48 Відповісти

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