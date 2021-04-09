Антимонопольный комитет согласовал продажу трех заводов "Укрспирта" за 130 миллионов

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость" приобрести принадлежащие государственному предприятию "Укрспирт" активы: Довжоцкий спиртзавод (Каменец-Подольский, Хмельницкая область) за 61 млн грн, Воютицкий спиртзавод (Самбор, Львовская область) за 48 млн грн, а также расположенные в Кременчуге Полтавской области отдельные объекты Вишняковского спиртзавода за 23,1 млн грн.

Соответствующие решения АМКУ принял 8 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ООО "СКН" в декабре 2020 года приобрело Довжоцкий спиртзавод на онлайн-аукционе по приватизации имущества госпредприятия "Укрспирт". Стоимость актива в ходе торгов между двумя компаниями возросла со стартовых 29,33 млн грн в 2,1 раза – до 61 млн грн.

Модернизованное в 2019 году предприятие по производству технического спирта с суточной мощностью до 3,7 тыс. дал, расположено в селе Довжок (Камянец-Подольский район, Хмельницкая область). Производство на объекте временно приостановлено.

По данным "ProZorrо.Продажи", ООО "СКН " в декабре 2020 года приобрело Воютицкий спиртзавода на онлайн-аукционе по приватизации имущества ГП "Укрспирт". Стоимость актива в ходе торгов между тремя компаниями выросла в 1,5 раза – с 32 млн грн до 48 млн грн.

Модернизованный в 2016 году спиртзавод, производящий до 1,7 тыс. дал этилового спирта в сутки на общей территории 27,2 га, расположен в селе Воютычи, (Самборский район. Львовская область). Предприятие имеет цех разлива, производства концентрата квасного сусла и полисолодовых экстрактов, насосную станцию воды, варочное и дрожжебродильное отделения. Производство на объекте временно приостановлено.

По данным системы "ProZorrо.Продажи" ООО "СКН " в декабре 2020 года приобрело расположенные в Кременчуге (Полтавская область) объекты Вишняковского спиртзавода на онлайн-аукционе, в ходе которого цена актива выросла в 2,3 раза – с 9,88 млн грн до 23,1 млн грн. Суммарная площадь объекта составляет 2,04 га.

Помимо того, основное имущество Вишняковского спиртзавода, расположенное в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области, приобрела компания "Спирит Этил" на повторном аукционе в марте 2021 года. Стоимость актива в ходе торгов между шестью компаниями возросла в 4,8 раза – до 101,21 млн грн.

В состав предприятия входят производственные корпуса, склады, админздания, цеха, мастерские и прочие сооружения на общей площади в 8,9 га. На предприятии также имеется технологическое оборудование в удовлетворительном состоянии.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость" (ранее – ООО "Зализобуд Груп") зарегистрировано в феврале 2020 года с уставным капиталом 50 тыс. грн и занимается организацией строительства. Конечным бенефициаром общества является Дмитрий Березовенко.