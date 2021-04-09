Госагентство засекретило место строительства нового аэропорта на Закарпатье

Аэропорт на Закарпатье не будет строиться в ранее озвученных потенциальных местах – Мукачево и в пос.Среднее, для него найдено новое место, но называть его пока что не будут.

Об этом глава Государственного агентства инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект") Кирилл Хомяков заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"К сожалению, местные бизнесмены, услышав, что рассматривается место в пос. Среднее, побежали покупать земли, изменять их целевое назначение, чтобы заработать на том, что государство пытается построить аэропорт. Они хотели быстренько скупить эти земли, а затем их втридорога продать государству там, где будет аэропорт. Поэтому, назвать вам окончательное место до тех пор, пока мы не подпишем меморандумы и отправим письма, я не могу, чтобы у нас не случилась такая же ситуация, поскольку нам за землю надо будет заплатить в три раза больше", – рассказал Хомяков.

При этом он уточнил, что речь идет о новом месте для строительства.

"Это ни одно из этих мест, которые мы озвучивали. Это также не территория КП "Аэропорт Мукачево", который рассматривался ранее, потому что там он может служить исключительно для военных самолетов", – отметил глава "Укринфрапроекта".

По словам Хомякова, в ближайшее время планируется организовать встречу с главой Закарпатской ОГА и местной громады, где находится это новое место, чтобы его обнародовать.

"Я надеюсь, что мы максимально быстро сделаем все до конца года, чтобы не только завершить проект и экспертизу, но и определить генподрядчика. И уже с начала следующего года сможем начать работы по строительству", – сказал глава агентства.

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Как сообщалось, в конце марта Хомяков обещал, что до конца апреля станет известно, где будет расположен новый международный аэропорт на Закарпатье – в поселке Среднее или в Мукачево.

При этом уже определен победитель аукциона на выполнение предпроектных работ для строительства аэропорта на Закарпатье – им стал консорциум "Ленд Буд Проект ЮА", предложивший выполнить указанные работы за 4,22 млн грн.

Сейчас единственный международный аэропорт в области расположен в Ужгороде, однако его использование усложнено близостью к границе со Словакией, из-за чего самолеты вынуждены заходить в воздушное пространство другой страны.

24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали межправительственное соглашение, которое после завершения его имплементации позволит задействовать заход на посадку по приборам в аэропорт Ужгорода и не будет требовать согласования со словацкой стороной выполнения каждого рейса.