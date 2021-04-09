Новинский выкупил ТРЦ своей обанкротившейся сети "Амстор"

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение кипрской Smart Investments (CY) Ltd на приобретение свыше 50% в уставном капитале ООО "Мадера Девелопмент".

Соответствующее решение АМКУ принял 8 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

ООО "Мадера Девелопмент" до последнего времени принадлежало основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе.

В декабре 2020 года эта фирма выкупила ряд торговых центров, земельных участков и торговое оборудование сети "Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Мелитополе, Краматорске, Кременчуге, Бердянске, Одессе за 456 млн грн.

В "Укрэксимбанке" тогда уточняли, что имущество было продано в рамках урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор" на сумму около 2 млрд грн в процессе банкротства должника.

СМИ писали, что Игорь Мазепа может покупать активы сети "Амстор" в интересах Вадима Новинского (как отмечалось, ранее ООО "Мадера Девелопмент" уже приобрело торговый центр "Амстора" в Мариуполе, а также трансформаторную подстанцию в Запорожье и три земельных участка в Полтаве, Одессе и Мариуполе).

Накануне решения АМКУ Concorde Capital сообщила о передаче тоговых центров сети "Амстор" в управление входящей в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского компании East Solution Group (ESG).

Напомним, в октябре 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом "Торговый дом "Амстор" Вадима Новинского и открыл ликвидационную процедуру.

"Смарт-холдинг" Новинского позиционировал свою "Амстор Ритейл Групп" как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины.

В начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" и одним из миноритариев "Амстора" В. Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт. Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях.

В апреле 2015 году в "Смарт-холдинге" отмечали, что долг сети "Амстор" перед банками в то время составлял около $160 млн, перед поставщиками - около 300-350 млн грн.