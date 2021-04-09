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Новини
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Новинский выкупил ТРЦ своей обанкротившейся сети "Амстор"

Новинский выкупил ТРЦ своей обанкротившейся сети

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение кипрской Smart Investments (CY) Ltd на приобретение свыше 50% в уставном капитале ООО "Мадера Девелопмент".

Соответствующее решение АМКУ принял 8 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

ООО "Мадера Девелопмент" до последнего времени принадлежало основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе.

В декабре 2020 года эта фирма выкупила ряд торговых центров, земельных участков и торговое оборудование сети "Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Мелитополе, Краматорске, Кременчуге, Бердянске, Одессе за 456 млн грн.

В "Укрэксимбанке" тогда уточняли, что имущество было продано в рамках урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор" на сумму около 2 млрд грн в процессе банкротства должника.

СМИ писали, что Игорь Мазепа может покупать активы сети "Амстор" в интересах Вадима Новинского (как отмечалось, ранее ООО "Мадера Девелопмент" уже приобрело торговый центр "Амстора" в Мариуполе, а также трансформаторную подстанцию в Запорожье и три земельных участка в Полтаве, Одессе и Мариуполе).

Накануне решения АМКУ Concorde Capital сообщила о передаче тоговых центров сети "Амстор" в управление входящей в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского компании East Solution Group (ESG).

Напомним,  в октябре 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом "Торговый дом "Амстор" Вадима Новинского и открыл ликвидационную процедуру.

"Смарт-холдинг" Новинского позиционировал свою "Амстор Ритейл Групп" как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины.

В начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" и одним из миноритариев "Амстора" В. Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт. Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях.

В апреле 2015 году в "Смарт-холдинге" отмечали, что долг сети "Амстор" перед банками в то время составлял около $160 млн, перед поставщиками - около 300-350 млн грн.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Новинський Вадим (225) Антимонопольний комітет (1456) ТРЦ (240)


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Топ коментарі
+13
Кацапский мошеник, агент кремля.
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09.04.2021 20:13
+8
Воно повинно парашу драять, а не щось купувати...
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09.04.2021 21:25
+5
нілох, а проти кремлівської курви новінського санкції не потрібні?
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10.04.2021 13:06
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Великий и могучий Мазепа поработал прокладкой для олигарха и помог прокинуть кредиторов. Продолжение следует...
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09.04.2021 19:46 Відповісти
Кацапский мошеник, агент кремля.
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09.04.2021 20:13 Відповісти
Комбинация
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09.04.2021 20:35 Відповісти
Воно повинно парашу драять, а не щось купувати...
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09.04.2021 21:25 Відповісти
Супер!!!Долг банкам 2млр,вернёт 458млн-налог.И опять по второму кругу.Все в шоколаде-Новинский,антимонопольный и др.А вы,стадо баранов бесплатно вкалывайте на этих"хозяев жизни"
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10.04.2021 10:18 Відповісти
Блондинка в стаде баранов.
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12.04.2021 08:18 Відповісти
Схема всех властных тварей в Украине. Под залог украсть деньги,обнулить залог банкротством, выкупить свой залог ( ценой в миллиарды) с дисконтом 95-97%. И опять можно красть. Ну настоящие "бизнесмены". А Вы лошки украинские ( если залог ) остаётесь без трусов,вся и банковская и госмашина вас давит. Ну и плюс коллекторы( которых ОФИЦИАЛЬНО) нет в Украине. Но то чего нет УГРОЖАЕТ ,твоей жизни,родственникам и при этом полиции( который ТЫ платишь) тоже НЕТ. А госисполнители очень рьяно изымают за 1,5тыс.грн долгов собственность лошков но за миллиардные долги ЭТИХ- госиполнительной службы тоже нет. Мы равны по Конституции? Или они ровней?
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10.04.2021 12:42 Відповісти
Чего бульбы пускать? В 19м выбрали недоумки себе подобного. Быдло захотело перемен..
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11.04.2021 18:01 Відповісти
нілох, а проти кремлівської курви новінського санкції не потрібні?
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10.04.2021 13:06 Відповісти
як можна купити тансформаторну станцію?
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11.04.2021 03:12 Відповісти
переводь 100000 грн на карту 1234 5678 9012 3456
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12.04.2021 11:22 Відповісти
тобі захотілось продемонструвати що ти дебіл. у тебе получилось.
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12.04.2021 11:31 Відповісти
твоє перше питання було кращою демонстрацією.
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12.04.2021 11:45 Відповісти
ну якщо ти такий обмежений і розумієш лише "віддав гроші як на базарі за огірок", то по твоїй відповіді твою обмеженість як раз чудово видно.
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12.04.2021 12:43 Відповісти
Новинський, прокладка кремля, працює на руйнацію економіки в Україні, як і деякі інші олігархи. Він прославився і в Миколаєві, і за що не візьметься, обов'язково доведе до банкрутства. Професійний економічний диверсант і кровосісь. І який дурень давав йому громадянство України...
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12.04.2021 09:12 Відповісти
Я смотрю, у нас набирает обороты новый бизнес: набрать кредитов в госбанках под залог недвижимости, завысив ее стоимость в разы, вывести деньги в оффшоры и объявить себя банкротом! Затем через аффилированную компанию за выведенные деньги выкупить залог за бесценок и продолжить бизнес с чистого листа!
Гениально, Карл!
Ведь в причинах банкротства никто реально не разбирается, получив от "банкротов" предложение, от которого невозможно отказаться!
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12.04.2021 13:07 Відповісти
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак может позвонишь билетеру 95 квартала и спросишь, что вообще делает в Украине на свободе эта бородатая, козломордая Пид....сина???
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12.04.2021 13:08 Відповісти

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