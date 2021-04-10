Китай оштрафовал корпорацию Alibaba на рекордные $2,7 миллиарда

Антимонопольный орган Китая наложил на корпорацию Alibaba Group Holding Ltd рекордный штраф в размере 18 млрд юаней ($2,75 млрд) после того, как расследование показало, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке в течение нескольких лет.

Государственная администрация по вопросам регулирования рынка Китая заявила, что Alibaba с 2015 года злоупотребляла положением на рынке и не разрешала своим продавцам использовать другие онлайн-платформы электронной коммерции, препятствуя свободному обращению товаров и ущемляя деловые интересы торговцев, цитирует заявление Reuters.

Отмечается, что штраф составляет около 4% от всех доходов корпорации в 2019 году.

Напомним, в конце 2020 года Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении корпорации Alibaba Group. Alibaba подозревается в заключении эксклюзивных соглашений о сделках и совершении других видов монополистической деятельности.

Кроме того, Народный банк Китая и еще три органа государственного финансового контроля планировали провести переговоры с представителями Ant Group. Китайские регуляторы требуют от Ant Group следовать рыночным и правовым принципам, выполнять требования в отношении финансового контроля, добросовестной конкуренции и защиты законных прав и интересов потребителей, а также регулировать функционирование и развитие своего финансового бизнеса.

Власти Китая пристально следят за основателем Alibaba Джеком Ма после того, как в октябре 2020 года он раскритиковал регуляторную систему страны.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них – Taobao.

Ant является крупнейшей в Китае компанией сферы финансовых технологий и оператором популярного платежного сервиса Alipay. Alibaba в настоящее время принадлежит 33% акций Ant.