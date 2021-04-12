Суд арестовал главный офис банка "Аркада"

Голосеевский райсуд Киева 3 марта удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и наложил арест на имущественные права (право требования) на главный офис банка "Аркада" и земельный участок, на котором он расположен.

Об этом сообщает Finbalance.

По версии правоохранителей, мажоритарный акционер и экс-глава правления банка "Аркада" Константин Паливода вместе с несколькими другими лицами нанес финучреждению имущественного вреда (как управляющему фондов финансирования строительства "Патриотика" и "Эврика") на 50 млн грн из-за выдачи кредита для ООО "ФК "Юг Капитал".

Как отмечается, соответствующие средства были перечислены за векселя ООО "Финробинс" на ООО "Будметконструкция" и за векселя на счета ООО "Прима Торгпостач" и ООО "Инвест Системз". Все предъявленные к платежу векселя являются просроченными. Правоохранители связывают ООО "Будметконструкция", ООО "Прима Торгпостач" и ООО "Инвест Системз" с Паливодой и банком "Аркада".

Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.