Балтийские страны впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ
Балтийские страны впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва), намеченному на 2025 год.
Об этом сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля. В то же время проводилось тестовое отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой.
В итоге цены на электроэнергию в европейской части РФ просели, в Литве же спотовые цены, наоборот, выросли.
Напомним, в 2019 году было принято решение об отказе стран Балтии от электроэнергии Беларуси и России и их синхронизации с энергосетями Европы.
Джерело: "Коммерсант"
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