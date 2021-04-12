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Балтийские страны впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ

Балтийские страны впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ

Балтийские страны впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва), намеченному на 2025 год.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля. В то же время проводилось тестовое отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой.

В итоге цены на электроэнергию в европейской части РФ просели, в Литве же спотовые цены, наоборот, выросли.

Напомним, в 2019 году было принято решение об отказе стран Балтии от электроэнергии Беларуси и России и их синхронизации с энергосетями Европы.

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Джерело:  "Коммерсант"
Білорусь (1590) Латвія (285) Литва (489) росія (14400)


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