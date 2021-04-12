Балтийские страны впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва), намеченному на 2025 год.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля. В то же время проводилось тестовое отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой.

В итоге цены на электроэнергию в европейской части РФ просели, в Литве же спотовые цены, наоборот, выросли.

Напомним, в 2019 году было принято решение об отказе стран Балтии от электроэнергии Беларуси и России и их синхронизации с энергосетями Европы.