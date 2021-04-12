Польский суд выпустил из-под ареста экс-главу "Укравтодора" Новака

Окружной суд в Варшаве отказался продолжать арест бывшему руководителю "Укравтодору" Славомиру Новаку еще на три месяца.

Как сообщает "Польское радио", вместо этого суд применил меры, которые не требуют содержания под стражей.

Отмечается, что окружная прокуратура в Варшаве обжалует это решение суда. В прокуратуре отмечают, что "это решение представляет серьезную угрозу для надлежащего течения производства, в первую очередь, предоставляя подозреваемому возможность бежать из страны".

Срок соответствующего содержания под стражей истекает в пятницу, 16 апреля.

Как сообщалось, 20 июля 2020 года бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой. В тот же день НАБУ провело обыски по этому делу в компании Onur Group Ukraine, а глава группы Эмре Караахметоглу дал показания по делу, отрицая свою вину.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши.

Польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.