Порошенко получил 152 миллиона дивидендов от Rothschild Trust
Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко задекларировал получение 152,4 млн грн дивидендов от компании Sequent Schweiz AG (бывшее название – Rothschild Trust Schweiz AG).
Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передает Интерфакс-Украина.
Согласно декларации, дивиденды в размере 152,4 млн грн Порошенко получил от швейцарской компании 31 марта.
Кроме того, экс-президент внес в декларацию доход 610,9 тыс. грн в виде процентов от вкладов в принадлежащем ему "Международном инвестиционном банке" (МИБ), которые он декларирует в похожей сумме ежемесячно.
В 2016 году Порошенко назначил Rothschild Trust доверенным лицом (trustee) в слепом трасте (blind trust) по управлению его долей в кондитерской корпорации "Рошен".
Как сообщалось, Петр Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов в 2020 году. Согласно поданной Порошенко декларации в реестре НАПК, его зарплата как депутата Верховной Рады составила 504,54 тыс. грн.
Основную часть его доходов в прошлом году составили дивиденды на общую сумму 214 млн грн. В том числе 200 млн Порошенко получил в качестве дивидендов от принадлежащего ему же ЧАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал", еще 14,23 млн – от швейцарской Sequent Schweiz AG (ранее – Rothschild Trust Schweiz AG), которой политик передавал в управление свой бизнес, находясь на должности президента.
Кроме того, Порошенко указал 7 млн процентов по депозитам в "Международном инвестиционном банке", где он хранит $3,09 млн, 331,3 тыс. грн и 43,86 тыс. евро.
Порошенко также хранит наличными $51,2 млн и 423,3 млн грн.
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т.е половину пенсии отдай ЖИВОДЁРАМ БАНКАМ которыми владеют депутаты и чиновники во главе с олигархами.. а народ молчит... Депозит банк даёт под 8% с этих денег государство забирает 20% но банк дёт кредит в 25-30% и с этих денег государство так же забирает 20% вот такая она укрономика.. а цены на продукты и энергетику стали выше чем в ЕС .... вы хотели в европу-жрите теперь свою мечту птицу курицу с подсолнечным маслом и яйцом котрые подорожали на 100%
ЄТО ОН СКРІВАЛ ДОХОДІ????Президент є власником 100 компаній, дорогих годинників і меблів, десятків картин і скульптур. На комунальні послуги витратив близько мільйона гривень.
За 2016 рік президент задекларував 12,3 млн гривень доходів. Про це свідчать дані https://public.nazk.gov.ua/declaration/43982943-477f-40ea-9dd2-57c834994819 Єдиного державного реєстру декларацій осіб.
Загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 гривням. 336 000 із них становить заробітна плата, яку глава держави із року в рік в повному обсязі перераховує на благодійні цілі. 15 795 874 гривень - проценти по депозитах.
А єто платил правдиво????
Так, чинний Президент Україні Петро Порошенко задекларував за 2018 рік дохід у розмірі 1 мільярда 556 мільйонів 273 тисяч гривень. Про це свідчить його електронна декларація, опублікована в https://public.nazk.gov.ua/declaration/c1d19887-53fe-4f99-8cef-6cbe5155ccb2 Єдиному державному реєстрі декларацій.
Зокрема, Президент задекларував 1,1 мільярда гривень дивідендів від компанії Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцарія), 400 млн гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд" Прайм Ессетс Кепітал".
Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко за 2019 год задекларировал почти 773 миллионов гривен доходов.
а єто когда вігнали.....из кормушки-разницца 500.000.000 грн
За 2020 рік Петро Порошенко задекларував 222 мільйони гривень доходів, з яких 214 мільйонів - дивіденди, 7 мільйонів - проценти за депозитами.
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
638 000 000 000 грн.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
Rothschild Trust Schweiz AG никуда не делся, это **** банк. А эта анонимная компания существет с 2003 года, вот выписка из реестра. https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=fr&u=http://ge.ch/hrcintapp/externalCompanyReport.action%3FcompanyOfsUid%3DCHE-110.155.975%26lang%3DIT&prev=search&pto=aue она долго переходила из рук в руки
и называлась она "RTS Geneva SA" аккурат до момента продажи Кузни на рыбальсокм Тигипке в ноябре 2018 и после закрытия сделки по этому реестру шли изменения в компании которые чётко привязываются к событиям в жизни месье пепы. Одно из них 27.04.2019 когда стало понятно что пепа пролетел с президенством компания превратилась Sequent Geneva SA. А затем были внесены изменения в уставные документы не подлежащие публикации. В кратце что бы было понятно эта контора управляет чисто активами месье пепы и ничем другим не занимается.
Насчет войньі, єто к клоуну обращаться нужно, почему тот до сих пор не перестал стрелять и не заглянул в глаза путлеру.
Порошенко получает прибыль от Ротшильдов.
Зеленский получает бабло от Министерства культуры Роиси.
На Пороха вся надежда.
Допустил две ошибки. Не добивался прекращения пророссийской пропаганды. Не разговаривал с народом.
Ответ на этот вопрос, по всей вероятности, надо искать в кабинетах здания, находящегося на Лубянской площади в Москве, где спецслужбы пять лет готовили для троллей Пригожина «компромат» на Петра Алексеевича, рано утром вбрасывали его на украинские ресурсы, а по вечерам транслировали на украинских телеканалах.
Телезрители были в шоке, от этих сообщений: «Экономика Хохляндии идет ко дну». «Уркаине полный капец!». «Скоро укропы вымерзнут от холодомора и приползут на коленях в Кремль за хлебушком и газом». «Полки в киевских магазинах пустые». «В украинских маршрутках проезд оплачивают солью и спичками». «КРЫМНЕТ», «ГАЗНЕТ», «БЕЗВИЗНЕТ», «САЛАНЕТ», «ТОМОСНЕТ», «НАТО в шоке», «Киев в шоке», «Паника в Раде», «Порошенко продал Карпаты и пакует чемоданы», «США скоро развалится!», «Рубль растет, доллар падает!», «Америка рыдает», «Генералы Пентагона бьются в конвульсиях!», «Барыга не пускает в Украину Саакашвили». «Великолепный ХОД Путина!». «Мир устал от США и НАТО!». «Украинцы массово бегут в Россию!». Конечно же, всё вышеперечисленное - ложь, чтобы ввести электорат в заблуждение и возбудить ненависть, к легитимному Президенту. В действительности же, всё выглядело с точностью до наоборот.
Петр Алексеевич Порошенко, это украинский Моисей, который под Божьим благословением выводил Народ Украины из многовекового египетского рабства в Залесском Сомали. Он не умножал свой личный автопарк иномарками, как это делал его предшественник, любитель страусов и золотых батонов, пан Виктор Янукович, не разводился со своей супругой и не женился на молодой спортсменке Бабаевой.
Пятый Президент Украины хороший семьянин, уважал Божьи Заповеди, не содержал гарема и добился Томоса для Украинской Православной Церкви.
При Порошенко в Украине законным образом отменен внеблоковый статус страны, запрещена коммунистическая партия и ее символика, найдено и углубляется взаимопонимание с международными как политическими, финансовыми, так и военными институтами. Армия Украины перешла на стандарты НАТО. Калибры, вооружение, питание военных и ещё кое-что.
Построен новый саркофаг над 4-м блоком ЧАЭС. Европейские страны выделили на это 1,5 миллиарда евро.
6 апреля 2017 года 521 делегат ЕС проголосовал за предоставление Украине безвизового режима, а в Турцию, в гости к Другу Украины - Бею Эрдогану пересiчнi громадяни жители Украины сейчас летают отдыхать на субботу и воскресенье. Введен в эксплуатацию железнодорожный экспресс из центра Киева в международный аэропорт«Борисполь». Петр Порошенко войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства при его каденции вышла на Правительственный уровень.
Главе государства в трудное время российской военной оккупации в Крыму и на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны пророссийских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров из «Оппоблока» и Лидера партии «Матькiвщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
Украина получила от международных доноров на проведение необходимых реформ и защиту своих границ $ 40 миллиардов, а Россия по решению Суда должна выплатить господину Михаилу Ходорковскому $ 50 миллиардов, а также оплатить судебные издержки в $ 65 миллионов. В народе это называется «удар ниже пояса». Такому унижению московский царь еще не подвергался.
Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины за время своей каденции методически наносил Московии одно поражение за другим на политическом, экономическом и углеводородном поприще.
Даже откровенные враги Гетьмана признали, что украинский Политик мощно продавливал один дипломатический успех за другим. Главе независимой Украины за короткий срок удалось убедить Запад признать Россию террористическим государством и сформировать мощную мировую проукраинскую коалицию, в которую входят сорок стран, начиная от Японии и Австралии и до США и Канады. Страны-союзницы обеспечивают серьезную финансовую и военную поддержку Украине в ее борьбе с российскими православными оккупантами, чтобы не допустить осуществления коварного плана князя Темнейшего: «в 20-м году закрыть украинский вопрос» и превратить Украину в одно большое «ДЫНЫРЫ».
Заслуга Петра Порошенко состоит в том, что он не боится говорить вслух об оголтелом сатанизме северного соседа и призывает весь мир на борьбу с православным фашизмом для сохранения жизни на земле.
В истории еще не зафиксировано такого случая, чтобы на травлю одного человека, тратились астрономические суммы российских нефтедолларов.
-Так почему же 75% населения, посетивших выборы 21 апреля 2019 года, возненавидели Порошенко? - спрашиваю я себя. И не нахожу ответа".
Именно благодаря усилиям пятого президента Украины Петра Порошенко у Украины появились мощные союзники. Такие, к примеру, как Соединенные Штаты Америки.
Сегодня больше всего ослабляет Украину раскол внутри страны, и среди патриотов, в первую очередь. Пионтковский подчеркивает, что эта тенденция более опасна, чем влияние того же Медведчука.Россия всегда играла на честолюбии украинских вождей и их внутренних конфликтах. Надеюсь, Украине хватит сил, чтобы преодолеть этот кризис", - сказал Пионтковский.
Порошенко во время брифинга в Верховной Раде заявил, Украине надо
НЕМЕДЛЕННО ВЫВЕЗТИ В ЗОНУ ООС, закупленные еще во времена его каденции ударные беспилотники «Bayraktar» для того, чтобы не осталось сомнений в агрессора, в случае перехода к наступлению, ответ будет очень решительным.
Также нужно оснастить противотанковые подразделения украинской армии эффективными противотанковыми комплексами «Джавелин» по принципу действия «выстрелил и забыл».
Также бойцам нужно предоставить технику радиоэлектронной борьбы, которая не позволяет работать враждебным беспилотным летательным аппаратам для проведения разведки и атак против украинских Вооруженных Сил.
Следующий шаг, который надо было сделать еще позавчера - это получение плана действий по членству в НАТО.
Петр Порошенко призвал украинцев развернуть народную инициативу и требовать от власти конкретных действий и конкретных шагов.
КОНТРАКТ ДО 2021ГОДА.
С 2011 до 2021 года мы получаем рояти от «Сватов».
Мы эти деньги получаем.Что ж нам надо делать? Закрыть?
Подарить русским наши деньги? Нет,- заявил ЗЕ
https://www.dialog.ua/ukraine/170018_1548080065
российская компания Зеленского "Грин Филмс" получила 35 миллионов рублей от Министерства культуры России (бюджетное финансирование Российской Федерации) в 2017 году на производство фильма "Вниз".
При этом СМИ достоверно подтвердили, что конечным владельцем "Грин Филмс" через ОФШОР на Кипре является именно Зеленский.
Позже Зеленский все же решил записать видео, в котором продолжал отрицать, что у него есть в России такой бизнес.
Однако по прошествии нескольких суток в интервью изданию
"Украинская правда" ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ЕГО ФИРМА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/17/7204117/
В собственности Зеленского 100 гособлигаций Украины на 25 тыс. 885 грн, которые он купил в июле 2017 года.
А также:
300 акций кипрского оффшора Vilhar Holdings Limited,
1000 акций еще одного кипрского оффшора Aldorante Limited,
300 акций кипрского оффшора GREEN FAMILY LTD,
На супругу записаны 100 гособлигаций Украины и 1000 акций кипрского оффшора Aldorante Limited.
Кроме украинских фирм, президент и супруга являются конечным бенефициаром
кипрских фирм Aldorante Limited и Vilhar Holdings Limited, белизкой компании Film Heritage inc и итальянской фирмы San Tommaso S.R.L.
У президентской четы есть счета в латвийском и украинском ПриватБанке. У гаранта в банке лежит 440 тыс. долларов, 1 млн гривен и 130 евро, а супруга хранит 11 тыс. 908 долларов и больше 100 тысячи гривен.
https://dengi.informator.ua/2019/05/20/milliony-i-offshory-chto-zadeklariroval-prezident-ukrainy-zelenskij/
Оказалось, что с 2009 года группой владеют близкие к Валерию Хорошковскому компании, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ОФШОРАХ.
Официальную информацию об учредителях предоставили в Госкомстате. Учредителями ранее были сценаристы братья Сергей Нахманович Шефир, Борис Нахманович Шефир и ЗЕЛЕНСКИЙ. Но затем главным учредителем в ООО (по данным, полученным неофициально, более 99% уставного фонда) стал КИПРСКИЙ ОФШОР Art fox studios limited.
Как узнали журналисты издания «Телекритика», он зарегистрирован по адресу Аджиоу Павлоу, д. 15, Ледра хауз, г. Ажиос Андреаз.
После того как Зеленский твердо объявил о решении идти в президенты, некоторые политики могут обратиться в налоговые и правоохранительные органы с просьбой ПРОВЕРИТЬ ЕГО БИЗНЕС В ЧАСТИ ПОЛНОТЫ УПЛАТЫ НАЛОГОВ и возможного прочего мошеничества…
В Интернете разгорается скандал из-за неоднозначного заявления кандидата в президенты Владимира Зеленского, диалог которого с одним из пользователей социальной сети попал в Сеть. Жительница Мариуполя Наталья Кармазина во время переписки с Зеленским задала ему вопрос о том, собирается ли он выводить свою компанию из офшоров, женщина также уточнила, когда Зеленский начнет публиковать шутки про использование собственных офшоров своими же компаниями.
https://biz.censor.net/news/3259206/timoshenko_odoljila_docheri_112_millionov
https://images.cnscdn.com/images/9/1/c/5/91c5aa2cf60e4578425fb599ddc94f68/original.jpgГлава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 29 марта одолжила своей дочери Евгении 111,87 млн грн.
Об этом свидетельствует https://public.nazk.gov.ua/documents/c4459cbf-2e33-47f5-8363-802f3bfd158a сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии депутата, опубликованное в реестре деклараций НАПК.
Причиной для получения средств указано "приобретение движимого имущества".
Как сообщалось, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко https://biz.censor.net/n3257027, а также ряд ювелирных украшений.
Среди доходов, полученных Тимошенко в прошлом году, она указала компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования в размере 148,35 млн грн. Средства полученные от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.
Кроме того, в 2020 году лидер "Батькивщины" как народный депутат получила 462,54 тыс. грн заработной платы, а также 255,86 тыс грн на выполнение депутатских полномочий. Тимошенко также указала в декларации 60,41 тыс. грн процентов от "Ощадбанка".
Тимошенко в декларации указала жилой дом площадью 588 кв.м. в Козине Обуховского района Киевской области, который она арендует, и четыре земельных участка в праве пользования