Порошенко получил 152 миллиона дивидендов от Rothschild Trust

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко задекларировал получение 152,4 млн грн дивидендов от компании Sequent Schweiz AG (бывшее название – Rothschild Trust Schweiz AG).

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передает Интерфакс-Украина.

Согласно декларации, дивиденды в размере 152,4 млн грн Порошенко получил от швейцарской компании 31 марта.

Кроме того, экс-президент внес в декларацию доход 610,9 тыс. грн в виде процентов от вкладов в принадлежащем ему "Международном инвестиционном банке" (МИБ), которые он декларирует в похожей сумме ежемесячно.

В 2016 году Порошенко назначил Rothschild Trust доверенным лицом (trustee) в слепом трасте (blind trust) по управлению его долей в кондитерской корпорации "Рошен".

Как сообщалось, Петр Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов в 2020 году. Согласно поданной Порошенко декларации в реестре НАПК, его зарплата как депутата Верховной Рады составила 504,54 тыс. грн.

Основную часть его доходов в прошлом году составили дивиденды на общую сумму 214 млн грн. В том числе 200 млн Порошенко получил в качестве дивидендов от принадлежащего ему же ЧАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал", еще 14,23 млн – от швейцарской Sequent Schweiz AG (ранее – Rothschild Trust Schweiz AG), которой политик передавал в управление свой бизнес, находясь на должности президента.

Кроме того, Порошенко указал 7 млн процентов по депозитам в "Международном инвестиционном банке", где он хранит $3,09 млн, 331,3 тыс. грн и 43,86 тыс. евро.

Порошенко также хранит наличными $51,2 млн и 423,3 млн грн.