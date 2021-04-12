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Порошенко получил 152 миллиона дивидендов от Rothschild Trust

Порошенко получил 152 миллиона дивидендов от Rothschild Trust

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко задекларировал получение 152,4 млн грн дивидендов от компании Sequent Schweiz AG (бывшее название – Rothschild Trust Schweiz AG).

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передает Интерфакс-Украина. 

Согласно декларации, дивиденды в размере 152,4 млн грн Порошенко получил от швейцарской компании 31 марта.

Кроме того, экс-президент внес в декларацию доход 610,9 тыс. грн в виде процентов от вкладов в принадлежащем ему "Международном инвестиционном банке" (МИБ), которые он декларирует в похожей сумме ежемесячно.

В 2016 году Порошенко назначил Rothschild Trust доверенным лицом (trustee) в слепом трасте (blind trust) по управлению его долей в кондитерской корпорации "Рошен".

Как сообщалось, Петр Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов в 2020 году. Согласно поданной Порошенко декларации в реестре НАПК, его зарплата как депутата Верховной Рады составила 504,54 тыс. грн.

Основную часть его доходов в прошлом году составили дивиденды на общую сумму 214 млн грн. В том числе 200 млн Порошенко получил в качестве дивидендов от принадлежащего ему же ЧАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал", еще 14,23 млн – от швейцарской Sequent Schweiz AG (ранее – Rothschild Trust Schweiz AG), которой политик передавал в управление свой бизнес, находясь на должности президента.

Кроме того, Порошенко указал 7 млн процентов по депозитам в "Международном инвестиционном банке", где он хранит $3,09 млн, 331,3 тыс. грн и 43,86 тыс. евро.

Порошенко также хранит наличными $51,2 млн и 423,3 млн грн.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
декларація (551) Порошенко Петро (1798)


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Топ коментарі
+35
Сейчас зелебобики начнут орать про барыгу и мародерство.
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12.04.2021 20:22
+29
Ще 800 млн і втрати на благодійність повернуться. Коли вже зелений блазень хоч копійку пожертвує волонтерам?
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12.04.2021 20:28
+23
а зебилы все тупеют и тупеют.. от безысходности и свежий порций "божьей благодати" от вовки-шмаркли
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
638 000 000 000 грн.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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12.04.2021 20:54
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Сейчас зелебобики начнут орать про барыгу и мародерство.
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12.04.2021 20:22 Відповісти
Зачем орать? Просто ну очень интерено поглядеть на стоимость аренды которую платит "свиночолый гецьман". Внезапно она дешевле рыночной??? Ай-йай, каг-ж таг? Совпадение? Ходить далеко не нужно (долго и хлопотно). Тупо обласные центры. поведай нам "откровение от пэци свиночлого".
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12.04.2021 21:40 Відповісти
Кацапам слова не давали 😁
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13.04.2021 02:08 Відповісти
Ну так посмотри эти цены. И наапиши, если есть замечанния. Нно ты прекрасно сам знаешь, что сказать нечего, поэтому и пишешь для быдла - сначала вопрос - а потом тут же, как будто это доказанно делаешь выводы.
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13.04.2021 10:31 Відповісти
Дрыщ зьйобнутый, устройся на работу и не давись соплями от зависти.
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13.04.2021 11:45 Відповісти
Я работаю, а ваши ЕСнутые непонятно откуда мутят земли, бабки , по 5 машин, при этом ни разу не комерсы. Про аренду свыночолого напиши. будет интересно. Можно взять тупо Львов. Общая площадь и цена аренды. Очень интересно.
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13.04.2021 21:23 Відповісти
и тебя хватит
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13.04.2021 07:29 Відповісти
кому то 152 ляма а кому то смотри новое постановление ЗЕНДЕР команды
"Стоимость обслуживания карт дотируется из интерчейнджа и эквайринговой комиссии. Мы привыкли, что карточки доступны по 0 гривен в год. Большой спектр карт, даже Gold, можно где-то за ноль получить. Тогда как в Европе карточки стоят денег. И так будет у нас", - заявил Заиграев.(ПРИВА банк)

По прогнозам представителя "ПриватБанка", минимальная стоимость обслуживания банковских карт составит 200 гривен в месяц. В год это составит минимальные 2,4 тысячи гривен.
Ч
Для пенсионеров и социальных слоев населения обслуживание ранее бесплатных карт составит в цене до 1,5 тысячи в год. Зарплатные карты могут дойти и до 3 тысяч в год, добавил во время обсуждения председатель правления банка "Кредит Днепр" Сергей Панов.

т.е половину пенсии отдай ЖИВОДЁРАМ БАНКАМ которыми владеют депутаты и чиновники во главе с олигархами.. а народ молчит... Депозит банк даёт под 8% с этих денег государство забирает 20% но банк дёт кредит в 25-30% и с этих денег государство так же забирает 20% вот такая она укрономика.. а цены на продукты и энергетику стали выше чем в ЕС .... вы хотели в европу-жрите теперь свою мечту птицу курицу с подсолнечным маслом и яйцом котрые подорожали на 100%
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13.04.2021 08:35 Відповісти
Ага, жеріть. Два роки тому ви змінили владу "бариг" на владу "своїх пацанів". І за два роки ціни виросли вдвоє при стабільному доларі. Але, "барига" був поганий, так?)))
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13.04.2021 09:50 Відповісти
Влада барыг была жесть, Влада "своих пацанов" ещё и приумножили начатое воровство. Вот только чего злорадствовать? Власть приходит и уходит, а Украина у нас одна...Такими фразами ты не патриотизм показываешь, а лишь свою политическую заинтересованность...
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13.04.2021 16:58 Відповісти
Ну зачем ты чешешь? Приветбанк запросто "лупасит" страховку, кроме этого непонятные членские зборы. За что ХЗ. Кроме этого за снятие денег каждый платит 0,9%. Так что зачем лечить?
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13.04.2021 21:25 Відповісти
Соєва отара й сама чудово впорається.
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13.04.2021 11:37 Відповісти
Ще 800 млн і втрати на благодійність повернуться. Коли вже зелений блазень хоч копійку пожертвує волонтерам?
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12.04.2021 20:28 Відповісти
мне чеки не давали, и не дают. мне не надо.
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12.04.2021 20:40 Відповісти
обычно, про чеки и отчеты, ноют те, кто копейки никогда никому не дал.
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12.04.2021 20:45 Відповісти
смс на армию)))) не пойму ты лох или мудак? приличный человек, который сидит в тылу, а не мерзнет в окопе, должен 10% от своего дохода отдавать на армию. смс - то для быдла, и то оно мычит, что "украдут", поэтому не дам.
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12.04.2021 20:59 Відповісти
Ви дуже гарний економіст, чому досі ще не працюєте в уряді? Чи вам ніколи, треба таксовать?
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13.04.2021 11:20 Відповісти
почему я всегда государству должен а оно мне нет... на войну потрачено 1500000000 гривен.... где результат ?? и сколько своровано.. Где свинарчуки?????на свободе
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13.04.2021 08:37 Відповісти
Ти з окопу пишеш? Відвоював своє? Не подобається наша держава - чємадан, вакзал, кацапстан.
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13.04.2021 09:52 Відповісти
ты должен, потому что по звонку 101-02-03 к тебе выезжают. родителям платят пенсию, от твоих платежей в ПФ, и потому, что в данную секунду, кто то рискует жизнью на фронте, а ты сидишь после онанизма и порнухи, строчишь какую то х..ню
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13.04.2021 12:18 Відповісти
Декларации есть в налоговой. Я понимааю, что тебе надо же чт то написать, а то шммаркля выглядит уж совсем убогой на фоне Порошенко, но все же постарася быть хочть чуточку умнее.
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13.04.2021 10:33 Відповісти
Не втрати, а витрати. Це різні речі.
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13.04.2021 05:31 Відповісти
СМОТРИ сколько он зарабатівал когда правил!!!! и сколько скрівал налогов

ЄТО ОН СКРІВАЛ ДОХОДІ????Президент є власником 100 компаній, дорогих годинників і меблів, десятків картин і скульптур. На комунальні послуги витратив близько мільйона гривень.
За 2016 рік президент задекларував 12,3 млн гривень доходів. Про це свідчать дані https://public.nazk.gov.ua/declaration/43982943-477f-40ea-9dd2-57c834994819 Єдиного державного реєстру декларацій осіб.
Загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 гривням. 336 000 із них становить заробітна плата, яку глава держави із року в рік в повному обсязі перераховує на благодійні цілі. 15 795 874 гривень - проценти по депозитах.

А єто платил правдиво????

Так, чинний Президент Україні Петро Порошенко задекларував за 2018 рік дохід у розмірі 1 мільярда 556 мільйонів 273 тисяч гривень. Про це свідчить його електронна декларація, опублікована в https://public.nazk.gov.ua/declaration/c1d19887-53fe-4f99-8cef-6cbe5155ccb2 Єдиному державному реєстрі декларацій.
Зокрема, Президент задекларував 1,1 мільярда гривень дивідендів від компанії Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцарія), 400 млн гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд" Прайм Ессетс Кепітал".
Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко за 2019 год задекларировал почти 773 миллионов гривен доходов.
а єто когда вігнали.....из кормушки-разницца 500.000.000 грн

За 2020 рік Петро Порошенко задекларував 222 мільйони гривень доходів, з яких 214 мільйонів - дивіденди, 7 мільйонів - проценти за депозитами.
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13.04.2021 10:03 Відповісти
Ага, ЩАС як раз і напожертвує, дивись щоб од тієї копійки у волонтерів пики не поопухли!
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13.04.2021 10:32 Відповісти
Шоколадный глаз все богатеет . Все, что нажито непосильным трудом .
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12.04.2021 20:49 Відповісти
а зебилы все тупеют и тупеют.. от безысходности и свежий порций "божьей благодати" от вовки-шмаркли
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
638 000 000 000 грн.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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12.04.2021 20:54 Відповісти
Мир можкет и развивается, а мьі деградируем.
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13.04.2021 05:32 Відповісти
Росіяни і є галактична чума.
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12.04.2021 21:44 Відповісти
Особенно попадание в семерку Форбс явно не соответствует очередному в@серу пятого томосного брехла
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12.04.2021 22:13 Відповісти
Хранить больше миллиарда наличными, объясняя это политическими репрессиями новой власти. Репрессии политические, а прячет почему-то деньги. Похоже, для него политика и деньги неразделимы.
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12.04.2021 22:01 Відповісти
Наверное за зеленского голосовал? Сразу видно умственный уровень, точнее его отсутсвие. Потому что политическое преследование - это именно когда накладывают арест на счета в том числе. Но увы, зебилы не пособны даже в элементарную логику.
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13.04.2021 10:34 Відповісти
Руки ЗЄліков не дотягуються до капіталів Петра. Гарчать, слиняться, але зась. Ротшильди, однако...
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12.04.2021 22:39 Відповісти
Вы не против аналогии? Руки пеци так и не добрались до денег чивакуни. Выходит гецьман не настоящий? Или даже.... ничем не отличается от зелёного клоуна? Вот это поворот!
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13.04.2021 00:13 Відповісти
Дєньгі єсть, зе-рвань і злиденні патріоти.. І на благодійність і на майбутній Майдан. а ви дєржитесь.)))
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12.04.2021 23:11 Відповісти
Отримав на днях від ПОП один лям. Лідер нації роздає на патрони,снаряди, техніку.
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12.04.2021 23:14 Відповісти
Розумний президент. Але швалі ближче тупий членограй.
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13.04.2021 01:48 Відповісти
Да нихрена не бывшее название! Ну зачем писать муйню которую легко проверить? Просто сразу в заметке сходу звиздёж втирается c 2020 года.
Rothschild Trust Schweiz AG никуда не делся, это **** банк. А эта анонимная компания существет с 2003 года, вот выписка из реестра. https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=fr&u=http://ge.ch/hrcintapp/externalCompanyReport.action%3FcompanyOfsUid%3DCHE-110.155.975%26lang%3DIT&prev=search&pto=aue она долго переходила из рук в руки
и называлась она "RTS Geneva SA" аккурат до момента продажи Кузни на рыбальсокм Тигипке в ноябре 2018 и после закрытия сделки по этому реестру шли изменения в компании которые чётко привязываются к событиям в жизни месье пепы. Одно из них 27.04.2019 когда стало понятно что пепа пролетел с президенством компания превратилась Sequent Geneva SA. А затем были внесены изменения в уставные документы не подлежащие публикации. В кратце что бы было понятно эта контора управляет чисто активами месье пепы и ничем другим не занимается.
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13.04.2021 01:55 Відповісти
Для кого-то война, а для кого-то мать родна.
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13.04.2021 02:10 Відповісти
И что терерь все бедньіми бьіть должньі? Главное не наличие денег, а способ их получения, законно или нет.
Насчет войньі, єто к клоуну обращаться нужно, почему тот до сих пор не перестал стрелять и не заглянул в глаза путлеру.
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13.04.2021 07:52 Відповісти
Ты с Ротшильдами воюешь?
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13.04.2021 09:47 Відповісти
Я так розумію, війна вигідна для президента і влади? Так ви верещали кілька років тому? І хто сьогодні президент і влада, хто наживається на війні? Імя, сєстра, імя!)))
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13.04.2021 09:55 Відповісти
Без войны конфеты не покупают?
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13.04.2021 10:35 Відповісти
ПО вместе с КО собираются летом начать дерибанить Украинскую Землю. Ведь обе политсилы поддержали дерибан земли. Два олигарха неукраинца, вместе с подобными, так землю раздерибанят, что нам украинцам и жить будет негде на нашей Украинской земле.
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13.04.2021 02:16 Відповісти
А то что уже раздерибанили незаконно, узаконят. Мрази.
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13.04.2021 02:17 Відповісти
Це ти українець, кацапе?))) Ну, і де ж знаходиться твій пай і твоя земля? В якому селі ти живеш?)))
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13.04.2021 09:56 Відповісти
Когда же уже выздохнет такое пролетарское быдло... Рынок земли открыли в Польше еще в 91 году. Примерно тогда же и в други странах. Там все раздерибанили?
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13.04.2021 11:28 Відповісти
Порохоботы мошенники все переворачивают. В Польше и в других странах не мошеннические законы рынка земли, в отличие нашего. О деталях говорить не буду, всем известно.
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13.04.2021 22:14 Відповісти
і тут срані швейцарці... Коли вони перестануть обкрадати весь світ?
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13.04.2021 06:22 Відповісти
Порошенко получил 152млн, Тимошенко заняла дочери 112. На Цензоре у местных нищебродов истерика. Помните, дорогие, ЛОХ ЭТО СУДЬБА!
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13.04.2021 07:36 Відповісти
Судьбы денег на цензоре.....
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13.04.2021 08:13 Відповісти
Судьба, передающаяся по наследству, как в случае с порошем.
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13.04.2021 11:21 Відповісти
Я прямо таки обожнюю благодійників типу - вкрав мільярд і пожертвував "благотворітєльності" на 100 тис.
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13.04.2021 09:43 Відповісти
Отака фигня малята.

Порошенко получает прибыль от Ротшильдов.
Зеленский получает бабло от Министерства культуры Роиси.
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13.04.2021 09:45 Відповісти
Ну что сказать о доходах Порошенко. Он по сути долларовый мультимиллионер.. почти что миллиардер.. Поэтому его доходы ( дивиденды) что считать.. Они вполне могут быть легальными. ( хотя понятно богатых у нас не любят и это факт) Больше " смешит" полученные Юлей 150 миллионов ( гривен) за " политические репрессии".. Это конечно что то...
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13.04.2021 09:45 Відповісти
Ты, главное, всегда это говори тем толпам людей, которые в любое время дня можно в магазинах Рошен увидеть.
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13.04.2021 15:01 Відповісти
молодец.
На Пороха вся надежда.
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13.04.2021 09:54 Відповісти
Молодець Порох! Нехай біднішають зебіли і люмпен, а підприємці мають багатіти! Лише олігархи врятують економіку України, як колись в Південній Кореї. Без іронії.
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13.04.2021 09:59 Відповісти
Наші олігархи тільки красти вміють.
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13.04.2021 11:01 Відповісти
Все тому, що на майдані перемога не народу, а трибуни.
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13.04.2021 10:02 Відповісти
Порошенко - нормальный человек. Занимался и занимается делом. Владеет пятью языками. Опытен, образован. В тяжёлые для Украины дни с обязанностями президента справился отлично.
Допустил две ошибки. Не добивался прекращения пророссийской пропаганды. Не разговаривал с народом.
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13.04.2021 10:04 Відповісти
"Сразу после выборов мне позвонили из Великобритании и задали трудный вопрос: «Как в христианской стране могло такое произойти, чтобы электорат отверг мудрого и опытного политика, Президента Украины Петра Порошенко, пользующегося международным авторитетом, и проголосовал за пианиста, играющего на рояле «грушноколачивателем»?
Ответ на этот вопрос, по всей вероятности, надо искать в кабинетах здания, находящегося на Лубянской площади в Москве, где спецслужбы пять лет готовили для троллей Пригожина «компромат» на Петра Алексеевича, рано утром вбрасывали его на украинские ресурсы, а по вечерам транслировали на украинских телеканалах.
Телезрители были в шоке, от этих сообщений: «Экономика Хохляндии идет ко дну». «Уркаине полный капец!». «Скоро укропы вымерзнут от холодомора и приползут на коленях в Кремль за хлебушком и газом». «Полки в киевских магазинах пустые». «В украинских маршрутках проезд оплачивают солью и спичками». «КРЫМНЕТ», «ГАЗНЕТ», «БЕЗВИЗНЕТ», «САЛАНЕТ», «ТОМОСНЕТ», «НАТО в шоке», «Киев в шоке», «Паника в Раде», «Порошенко продал Карпаты и пакует чемоданы», «США скоро развалится!», «Рубль растет, доллар падает!», «Америка рыдает», «Генералы Пентагона бьются в конвульсиях!», «Барыга не пускает в Украину Саакашвили». «Великолепный ХОД Путина!». «Мир устал от США и НАТО!». «Украинцы массово бегут в Россию!». Конечно же, всё вышеперечисленное - ложь, чтобы ввести электорат в заблуждение и возбудить ненависть, к легитимному Президенту. В действительности же, всё выглядело с точностью до наоборот.
Петр Алексеевич Порошенко, это украинский Моисей, который под Божьим благословением выводил Народ Украины из многовекового египетского рабства в Залесском Сомали. Он не умножал свой личный автопарк иномарками, как это делал его предшественник, любитель страусов и золотых батонов, пан Виктор Янукович, не разводился со своей супругой и не женился на молодой спортсменке Бабаевой.
Пятый Президент Украины хороший семьянин, уважал Божьи Заповеди, не содержал гарема и добился Томоса для Украинской Православной Церкви.
При Порошенко в Украине законным образом отменен внеблоковый статус страны, запрещена коммунистическая партия и ее символика, найдено и углубляется взаимопонимание с международными как политическими, финансовыми, так и военными институтами. Армия Украины перешла на стандарты НАТО. Калибры, вооружение, питание военных и ещё кое-что.
Построен новый саркофаг над 4-м блоком ЧАЭС. Европейские страны выделили на это 1,5 миллиарда евро.
6 апреля 2017 года 521 делегат ЕС проголосовал за предоставление Украине безвизового режима, а в Турцию, в гости к Другу Украины - Бею Эрдогану пересiчнi громадяни жители Украины сейчас летают отдыхать на субботу и воскресенье. Введен в эксплуатацию железнодорожный экспресс из центра Киева в международный аэропорт«Борисполь». Петр Порошенко войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства при его каденции вышла на Правительственный уровень.
Главе государства в трудное время российской военной оккупации в Крыму и на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны пророссийских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров из «Оппоблока» и Лидера партии «Матькiвщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
Украина получила от международных доноров на проведение необходимых реформ и защиту своих границ $ 40 миллиардов, а Россия по решению Суда должна выплатить господину Михаилу Ходорковскому $ 50 миллиардов, а также оплатить судебные издержки в $ 65 миллионов. В народе это называется «удар ниже пояса». Такому унижению московский царь еще не подвергался.
Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины за время своей каденции методически наносил Московии одно поражение за другим на политическом, экономическом и углеводородном поприще.
Даже откровенные враги Гетьмана признали, что украинский Политик мощно продавливал один дипломатический успех за другим. Главе независимой Украины за короткий срок удалось убедить Запад признать Россию террористическим государством и сформировать мощную мировую проукраинскую коалицию, в которую входят сорок стран, начиная от Японии и Австралии и до США и Канады. Страны-союзницы обеспечивают серьезную финансовую и военную поддержку Украине в ее борьбе с российскими православными оккупантами, чтобы не допустить осуществления коварного плана князя Темнейшего: «в 20-м году закрыть украинский вопрос» и превратить Украину в одно большое «ДЫНЫРЫ».
Заслуга Петра Порошенко состоит в том, что он не боится говорить вслух об оголтелом сатанизме северного соседа и призывает весь мир на борьбу с православным фашизмом для сохранения жизни на земле.
В истории еще не зафиксировано такого случая, чтобы на травлю одного человека, тратились астрономические суммы российских нефтедолларов.
-Так почему же 75% населения, посетивших выборы 21 апреля 2019 года, возненавидели Порошенко? - спрашиваю я себя. И не нахожу ответа".
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13.04.2021 10:08 Відповісти
Гнате, ну щодо українского Моісея ти трішечки погарячкував, хоча по суті посту та щодо грушооколочувача ти правий на всі 100%. Дебілів умом важко зрозуміти, це клініка.
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13.04.2021 10:37 Відповісти
Оппозиционный аналитик Андрей Пионтковский назвал выдающейся роль пятого президента Петра Порошенко в формировании мировой проукраинской коалиции
Именно благодаря усилиям пятого президента Украины Петра Порошенко у Украины появились мощные союзники. Такие, к примеру, как Соединенные Штаты Америки.

Сегодня больше всего ослабляет Украину раскол внутри страны, и среди патриотов, в первую очередь. Пионтковский подчеркивает, что эта тенденция более опасна, чем влияние того же Медведчука.Россия всегда играла на честолюбии украинских вождей и их внутренних конфликтах. Надеюсь, Украине хватит сил, чтобы преодолеть этот кризис", - сказал Пионтковский.
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13.04.2021 10:56 Відповісти
напевне такі ми українці і є, до всих наших негараздів нам потрібно ще випробувати і таке дно, щоб що-сь зрозуміти у цьому житті.
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13.04.2021 10:40 Відповісти
Порошенко призвал власти срочно поставить в зону ООС боевую технику, предоставленную международными партнерами Украины
Порошенко во время брифинга в Верховной Раде заявил, Украине надо
НЕМЕДЛЕННО ВЫВЕЗТИ В ЗОНУ ООС, закупленные еще во времена его каденции ударные беспилотники «Bayraktar» для того, чтобы не осталось сомнений в агрессора, в случае перехода к наступлению, ответ будет очень решительным.
Также нужно оснастить противотанковые подразделения украинской армии эффективными противотанковыми комплексами «Джавелин» по принципу действия «выстрелил и забыл».
Также бойцам нужно предоставить технику радиоэлектронной борьбы, которая не позволяет работать враждебным беспилотным летательным аппаратам для проведения разведки и атак против украинских Вооруженных Сил.
Следующий шаг, который надо было сделать еще позавчера - это получение плана действий по членству в НАТО.
Петр Порошенко призвал украинцев развернуть народную инициативу и требовать от власти конкретных действий и конкретных шагов.
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13.04.2021 10:56 Відповісти
«Контракт заключен на 10 лет. Как я могу закрыть эту компанию?
КОНТРАКТ ДО 2021ГОДА.
С 2011 до 2021 года мы получаем рояти от «Сватов».
Мы эти деньги получаем.Что ж нам надо делать? Закрыть?
Подарить русским наши деньги? Нет,- заявил ЗЕ
https://www.dialog.ua/ukraine/170018_1548080065
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13.04.2021 11:02 Відповісти
Зеленський має кінобізнес в РФ попри заяви про його закриття - "Схеми"
российская компания Зеленского "Грин Филмс" получила 35 миллионов рублей от Министерства культуры России (бюджетное финансирование Российской Федерации) в 2017 году на производство фильма "Вниз".

При этом СМИ достоверно подтвердили, что конечным владельцем "Грин Филмс" через ОФШОР на Кипре является именно Зеленский.

Позже Зеленский все же решил записать видео, в котором продолжал отрицать, что у него есть в России такой бизнес.
Однако по прошествии нескольких суток в интервью изданию
"Украинская правда" ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ЕГО ФИРМА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/17/7204117/
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13.04.2021 11:05 Відповісти
Миллионы и оффшоры: что задекларировал президент Украины Зеленский
В собственности Зеленского 100 гособлигаций Украины на 25 тыс. 885 грн, которые он купил в июле 2017 года.
А также:
300 акций кипрского оффшора Vilhar Holdings Limited,
1000 акций еще одного кипрского оффшора Aldorante Limited,
300 акций кипрского оффшора GREEN FAMILY LTD,
На супругу записаны 100 гособлигаций Украины и 1000 акций кипрского оффшора Aldorante Limited.
Кроме украинских фирм, президент и супруга являются конечным бенефициаром
кипрских фирм Aldorante Limited и Vilhar Holdings Limited, белизкой компании Film Heritage inc и итальянской фирмы San Tommaso S.R.L.
У президентской четы есть счета в латвийском и украинском ПриватБанке. У гаранта в банке лежит 440 тыс. долларов, 1 млн гривен и 130 евро, а супруга хранит 11 тыс. 908 долларов и больше 100 тысячи гривен.
https://dengi.informator.ua/2019/05/20/milliony-i-offshory-chto-zadeklariroval-prezident-ukrainy-zelenskij/
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13.04.2021 11:22 Відповісти
ТСН в сентябре 2010 года рассказала, что ГОСКОМСТАТ ПРЕДОСТАВИЛ ИНФОРМАЦИЮ О ВЛАДЕЛЬЦАХ «СТУДИИ «КВАРТАЛ-95».
Оказалось, что с 2009 года группой владеют близкие к Валерию Хорошковскому компании, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ОФШОРАХ.
Официальную информацию об учредителях предоставили в Госкомстате. Учредителями ранее были сценаристы братья Сергей Нахманович Шефир, Борис Нахманович Шефир и ЗЕЛЕНСКИЙ. Но затем главным учредителем в ООО (по данным, полученным неофициально, более 99% уставного фонда) стал КИПРСКИЙ ОФШОР Art fox studios limited.
Как узнали журналисты издания «Телекритика», он зарегистрирован по адресу Аджиоу Павлоу, д. 15, Ледра хауз, г. Ажиос Андреаз.

После того как Зеленский твердо объявил о решении идти в президенты, некоторые политики могут обратиться в налоговые и правоохранительные органы с просьбой ПРОВЕРИТЬ ЕГО БИЗНЕС В ЧАСТИ ПОЛНОТЫ УПЛАТЫ НАЛОГОВ и возможного прочего мошеничества…
В Интернете разгорается скандал из-за неоднозначного заявления кандидата в президенты Владимира Зеленского, диалог которого с одним из пользователей социальной сети попал в Сеть. Жительница Мариуполя Наталья Кармазина во время переписки с Зеленским задала ему вопрос о том, собирается ли он выводить свою компанию из офшоров, женщина также уточнила, когда Зеленский начнет публиковать шутки про использование собственных офшоров своими же компаниями.
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13.04.2021 11:27 Відповісти
Боротьба ботоферм пороха й зеленського-коломойського
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13.04.2021 11:48 Відповісти
Оце новина!
https://biz.censor.net/news/3259206/timoshenko_odoljila_docheri_112_millionov
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13.04.2021 14:34 Відповісти
Тимошенко одолжила дочери 112 миллионов
https://images.cnscdn.com/images/9/1/c/5/91c5aa2cf60e4578425fb599ddc94f68/original.jpgГлава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 29 марта одолжила своей дочери Евгении 111,87 млн грн.

Об этом свидетельствует https://public.nazk.gov.ua/documents/c4459cbf-2e33-47f5-8363-802f3bfd158a сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии депутата, опубликованное в реестре деклараций НАПК.
Причиной для получения средств указано "приобретение движимого имущества".
Как сообщалось, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко https://biz.censor.net/n3257027, а также ряд ювелирных украшений.
Среди доходов, полученных Тимошенко в прошлом году, она указала компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования в размере 148,35 млн грн. Средства полученные от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.
Кроме того, в 2020 году лидер "Батькивщины" как народный депутат получила 462,54 тыс. грн заработной платы, а также 255,86 тыс грн на выполнение депутатских полномочий. Тимошенко также указала в декларации 60,41 тыс. грн процентов от "Ощадбанка".
Тимошенко в декларации указала жилой дом площадью 588 кв.м. в Козине Обуховского района Киевской области, который она арендует, и четыре земельных участка в праве пользования
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13.04.2021 14:35 Відповісти
Старанно. При чем здесь деньги для Тимошенко от американський кампании за репрессии в Украине. Абсурд какой-то.
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13.04.2021 20:02 Відповісти

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