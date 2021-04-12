Минэкономики определило условия ввоза продуктов для исследований и выставок

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства установило правила обращения с продуктами, которые ввозятся в Украину как торговые (выставочные) образцы, или как объекты научных исследований.

Соответствующий приказ Минэкономики зарегистрирован в Минюсте 7 апреля, передает пресс-служба министерства.

"Сфера действия приказа охватывает пищевые продукты, корма, кормовые добавки, ветеринарные лекарственные средства, репродуктивный материал, побочные продукты животного происхождения и другие продукты", – отмечается в сообщении.

В соответствии с приказом, ввоз в Украину продуктов в качестве торговых образцов или объектов научных исследований, будет проходить по заявительному принципу.

Операторы рынка должны будут не позднее чем за 10 дней до ввоза продуктов в Украину информировать Госпродпотребслужбу о цели их ввоза.

После использования таких продуктов по назначению, операторы рынка должны будут уведомить Госпродпотребслужбу об уничтожении таких продуктов или об их вывозе за пределы Украины не позднее чем через 5 дней после этого.

"Принятие приказа положительно повлияет на развитие международной торговли, научную и селекционную деятельность, урегулирует вопрос ввоза в Украину соответствующих образцов, а также минимизирует возможные угрозы для здоровья", – заверил заместитель министра развития экономики Сергей Глущенко.