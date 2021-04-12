В Киеве начали отключать отопление

В понедельник, 12 апреля, в Киеве начали отключение жилых домов от услуги централизованного отопления.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", по состоянию на 14:00 теплоснабжение уже прекращено для более 3 тысяч домов.

В компании уточнили, что для полного отключения системы теплоснабжения столицы, в которую входит более 2,7 тыс. км тепловых сетей, необходимо около 5 дней.

Как сообщалось, ранее планировалось завершить отопительный сезон в столице 5 апреля, но из-за снижения температуры воздуха на прошлой неделе власти Киева решили продлить отопительный сезон до 10 апреля.