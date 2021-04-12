БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Опалювальний сезон
277 0

В Киеве начали отключать отопление

В Киеве начали отключать отопление

В понедельник, 12 апреля, в Киеве начали отключение жилых домов от услуги централизованного отопления.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", по состоянию на 14:00 теплоснабжение уже прекращено для более 3 тысяч домов.

В компании уточнили, что для полного отключения системы теплоснабжения столицы, в которую входит более 2,7 тыс. км тепловых сетей, необходимо около 5 дней.

Как сообщалось, ранее планировалось завершить отопительный сезон в столице 5 апреля, но из-за снижения температуры воздуха на прошлой неделе власти Киева  решили продлить отопительный сезон до 10 апреля. 

Автор: 

газ (7978) Київ (4707) вугілля (1897) опалювальний сезон (1155) Теплокомуненерго (433) Київтеплоенерго (186)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 