Южный ГОК Ахметова принял решение о выплате дивидендов на 8,3 миллиарда

Акционеры ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК) приняли решение о выплате дивидендов за счет прибыли, полученной предприятием в 2019 году.

Соответствующее решение было принято на собрании акционеров 5 марта, свидетельствуют документы для получения дивидендов на сайте предприятия.

Протокол по итогам заседания еще на опубликован.

Как сообщалось, на общем собрании акционеров Южного ГОКа 5 марта планировалось утвердить чистую прибыль, полученную обществом по результатам деятельности в 2019 году, в сумме 8,92 млрд грн, а также направить часть этой прибыли на сумму 8,34 млрд грн на выплату дивидендов.

Кроме того, на внеочередном собрании акционеров 21 апреля акционеры Южного ГОКа планируют направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли общества за 2017, 2018, 2019, 2020 годы на общую сумму 19,71 млрд грн. В частности, на выплату дивидендов направят часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 330,75 млн грн, часть чистой прибыли за 2018 год в сумме 60,62 млн грн, часть прибыли за 2019 год в сумме 568,5 млн грн и часть нераспределенной прибыли за 2020 год в сумме 18,75 млрд грн.

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Напомним, в июле 2019 года акционеры ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2018 год в размере 7,13 млрд грн.

В июне 2018 года акционеры Южного ГОКа направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 годы в размере 9,95 млрд грн. В сентябре 2017 года акционеры ЮГОКа приняли решение направить на выплату дивидендов 16,16 млрд грн за 2014-2016 годы.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

В госреестре конечным бенефициаром (контролером) ЮГОКа значится Ринат Ахметов.