БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
568 2

Комиссия по азартным играм согласовала лицензию еще одному онлайн-казино

Комиссия по азартным играм согласовала лицензию еще одному онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала лицензию на онлайн-казино для "Слотс Ю.ЕЙ".

Об этом говорится в соответствующем решении комиссии.

Как сообщается, компания намерена организовывать онлайн-казино под брендом SLOTOKING.

Зарегистрированное 30 сентября 2020 года ООО "СЛОТС Ю.ЕЙ" (уставный капитал 31 млн грн) принадлежит Журило Павлу Сергеевичу.

Автор: 

Джерело:  Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей
казино (135) ліцензія (754) азартні ігри (187)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да я считаю что регистрация и получение лицензии это правильный шаг, я смотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=JuZ2xXXtwGQ Отличия зарубежных игровых залов и перспективы для Украины от канала Слотс Сити Шоу, там описывали историю становления азартных игр в разных странах.
показати весь коментар
20.05.2021 12:20 Відповісти
Всем привет, есть отличный вариант для любителей азартных игр, а именно официальное и лицензированное https://almazcasino.cc/ онлайн казино Алмаз , играть в игровые автоматы и слоты можно сразу же на сайте. Здесь вы также можете убедиться в наличии лицензии данной площадки. В принципе играть тут весьма выгодно благодаря бонусам на площадке.
показати весь коментар
10.07.2022 01:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 