Комиссия по азартным играм согласовала лицензию еще одному онлайн-казино
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала лицензию на онлайн-казино для "Слотс Ю.ЕЙ".
Об этом говорится в соответствующем решении комиссии.
Как сообщается, компания намерена организовывать онлайн-казино под брендом SLOTOKING.
Зарегистрированное 30 сентября 2020 года ООО "СЛОТС Ю.ЕЙ" (уставный капитал 31 млн грн) принадлежит Журило Павлу Сергеевичу.
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Артем Пархомов
показати весь коментар20.05.2021 12:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
KEKER DA
показати весь коментар10.07.2022 01:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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