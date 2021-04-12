Комиссия по азартным играм согласовала лицензию еще одному онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала лицензию на онлайн-казино для "Слотс Ю.ЕЙ".

Об этом говорится в соответствующем решении комиссии.

Как сообщается, компания намерена организовывать онлайн-казино под брендом SLOTOKING.

Зарегистрированное 30 сентября 2020 года ООО "СЛОТС Ю.ЕЙ" (уставный капитал 31 млн грн) принадлежит Журило Павлу Сергеевичу.