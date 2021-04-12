"Укрэнерго" вновь ограничило производство электроэнергии из-за падения потребления

НЭК "Укрэнерго" за неделю с 5 по 9 апреля было вынуждено дважды применять диспетчерские ограничения производства электроэнергии на фоне снижения потребления и увеличения генерации по "зеленому тарифу".

Как сообщает пресс-служба компании, одной из основных причин для этого стало уменьшение потребления электроэнергии в течение указанных выходных на 2,2% вследствие сезонного потепления (с +5°С на выходных предыдущей недели до 8,8°С 10-11 апреля).

При этом потребляемая мощность (нагрузка) электроэнергии в дневные часы ("дневной провал") значительно снизилась. В частности, в субботу 10 апреля в 10:00 она составляла 16,4 ГВт, что на 2,1 ГВт меньше, чем в среду 7 апреля и на 1,8 ГВт меньше, чем в пятницу 9 апреля.

"В воскресенье 11 апреля нагрузка снизилась еще больше: в 12:00 она составила 15,5 ГВт, что на 1 ГВт меньше, чем в субботу 10 апреля, и на 2,1 ГВт меньше пятницу 9 апреля. По сравнению с предыдущими выходными (3-4 апреля), мощность потребления в дневные часы снизилась на 0,4-1,8 ГВт", – отмечается в сообщении.

В то же время из-за потепления значительно выросли объемы производства электроэнергии СЭС и ВЭС в дневные часы, на которые приходится "провал" потребления.

В частности, 10 апреля в 10:00 мощность ВИЭ составила 2,8 ГВт, тогда как в будние дни на той же неделе – 1,3 ГВт, а в предыдущую субботу 3 апреля – 2,1 ГВт.

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Для балансировки энергосистемы в периоды пониженного потребления и одновременно интенсивной генерации на СЭС и ВЭС 10-11 апреля диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" были отданы все возможные команды... Однако принятых мер не хватило, поэтому были отданы команды на разгрузку ВИЭ", – сообщает "Укрэнерго".

В частности, 10 апреля с 9:50 до 17:43 объям разгрузки составил 2279,41 МВт (через Систему управления ограничениями ВИЭ – 886 МВт, по операционной безопасности – 1393,41 МВт). 11 апреля 4:58 до 17:46 часов была подана команда на разгрузку на 2062 МВт (через Систему управления ограничениями ВИЭ – 545 МВт, по операционной безопасности – 1517 МВт)

"Начало ограничения ВИЭ 11 апреля пришлось на ранний час – около 05:00. Это связано со значительным увеличением мощности ВИЭ на этот час (+57% с 0,7 ГВт до 1,1 ГВт) по сравнению с предыдущими сутками (10 апреля). В тот же момент ускорились темпы снижения потребления через постепенное прекращение работы ГАЭС в насосном режиме (по состоянию на 5:00 мощность закачки ГАЭС составляла 800 МВт, на 6:00 часов – снизилась уже до 87 МВт)", – пояснили в компании.

Как сообщалось, "Укрэнерго" ожидает, что в течение весенне-летнего периода, температура воздуха, как и генерация СЭС и ВЭС, будет увеличиваться, а уровень потребления уменьшаться. Поэтому в дальнейшем все чаще будут возникать предпосылки для ограничения генерации ВИЭ.