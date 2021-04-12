Предприятие Минспорта заказало строительство теннисного центра за 96 миллионов

Связанная с Комарницким фирма получила 96 миллионов на строительство

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

ГП "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" Министерства молодежи и спорта 8 апреля по результатам тендера заказало ООО "Скайбуд Групп" строительные работы на 95,5 млн грн.

Согласно договору, в этом году должны капитально отремонтировать здания и два теннисных корта, а также приобрести оборудование для создания Национального теннисного центра на базе "Ледового стадиона" по просп. Академика Глушкова, 9 в Голосеевском районе Киева. Это вторая очередь, первую очередь госпредприятие в 2018 году заказало у ООО "Монолит-Будсити" за 49,3 млн грн.

Конкурентами победителя нынешних торгов были ООО "Строительная группа Новострой" директора Игоря Софтенка и Анастасии Чигаровой и ООО "Будремсервис" Темура Кардави и Инны Рудовской, которым руководит Александр Дзюба. Экономия относительно ожидаемой стоимости закупки составила 13%.

Сейчас основателем фирмы "Скайбуд Групп" указан киевлянин Александр Степенко, а директором – Михаил Музыченко. Ранее она была записана на Александра Бескровного из Мироновки Киевской области, а директором был Владимир Васильевич Филончук, – вероятно, брат бывшего первого заместителя председателя ГАСИ Валерия Васильевича Филончука.

Ранее Степенко был учредителем ООО "СК Роял Хаус", которым с 2019 года до недавнего времени руководил застройщик из группы "Приват" и которое получало крупные строительные подряды в Киеве с апреля 2019 года. Сейчас "БК Роял Хаус" владеет и руководит Александр Шершнев.

С 2016 победитель получил подрядов преимущественно у КП "Спецжилфонд" на 992,17 млн грн.

Как сообщалось, в прошлом году нардеп тогда еще из фракции "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что передал в НАБУ сведения, свидетельствующие о якобы коррупционной деятельности главы Офиса президента Андрея Ермака, его кума нардепа из фракции "Слуги народа" Николая Тищенко и бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. По словам Лероса, после прихода к власти Ермака, Комарницкий стал "смотрящим" в столице, курирующим строительную отрасль, землю, архитектуру, медицину, энергетические предприятия. При этом нынешний победитель "Скайбуд Групп" был в перечне фирм, через которые якобы работает этот "смотрящий".