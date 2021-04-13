Курс биткойна впервые превысил $62 тысячи

Курс биткойна продолжает бить рекорды, торгуется выше отметки в $62 тыс. в преддверии выхода на открытый рынок оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global Inc.

Как сообщалось, Coinbase выйдет на публичный рынок с помощью процедуры прямого листинга 14 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным CoinDesk на 11:45 (время по Киеву), курс биткойна составляет $62 415, что на 4% выше стоимости криптовалюты на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов курс биткойна поднимался до отметки в $62 724, за последний год он вырос в девять раз.

Подъему рынка криптовалют способствует растущее их признание в мире традиционными платежными системами, включая Visa и PayPal, а также инвесторами. Goldman Sachs и Morgan Stanley ранее объявили, что будут предлагать своим состоятельным клиентам возможность инвестиций в биткойн и другие криптовалюты.

Напомним, капитализация рынка криптовалют в целом составляет боле $2 трлн, биткойна - $1,17 трлн.