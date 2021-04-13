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"Приватбанк" и Monobank присоединились к системе автоматического списания долгов

К системе автоматического списания долгов украинцев подключены семь банков, среди которых государственный "Приватбанк" и Universal Bank (в том числе и Monobank).

Об этом сообщает "Опендатабот".

Также к системе подключились "Таскомбанк", "ОКСИ банк", "Банк Восток", "Индустриальный" и "Прокредит банк".

Напомним, 23 марта Министерство юстиции выдало приказ, согласно которому со счетов должников средства будут списываться автоматически по требованию государственных и частных исполнителей.

Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников. Сейчас в нем находится 5,5 млн долгов. Большинство из них – долги перед коммунальными учреждениями, за нарушение правил дорожного движения или неуплата алиментов.

По данным Минюста, еще 44 банка подключены к тестовой среде системы, 11 банков – на стадии консультаций и предварительных настроек относительно подключения к тестовой среде. То есть, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 банка из 73.

Как сообщалось, Министерство юстиции расширило применение автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках, а также упростило этот процесс. Механизм автоматического списания средств с личных счетов был изначально введен для должников по алиментам, теперь он распространен и на другие долги.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Нові правила автоматичного списання боргів з рахунків українців

Автор: 

Джерело:  Опендатабот
банки (7008) борг (1878) списання боргів (57)


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Топ коментарі
+13
нежданчик для зебилов))
вместо снижения тарифов - у них станут автоматически списывать деньги со счетов - в карманы коломойского, ахметова, пинчука))
Облгазы бесплатно отобрали из газопроводов газ на 10 миллиардов, - Оператор ГТСC мая 2021 года Кабинет министров планирует повышение цен на газ до уровня 7, 55-7,90 (сейчас 6,99). Учитывая, что стоимость газа собственной добычи составляет 2, 6, а средневзвешенная цена летом падает до 4,4-5.6, то платить за кражи облгазов будут потребители.
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13.04.2021 13:28 Відповісти
+6
Пи...дец банковской тайне.
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13.04.2021 14:27 Відповісти
+5
Вот это новость...т.е. шансов избежать или отсрочить выплату огромной коммуналики тупо нет. Ну или работать в серую или чёрную, получая зарплату наличкой.
И я уверен, что самые большие должники за коммуналку (а обычно это существа зарабатывают очень хорошо, имеют несколько квартир и авто.. и не платят из принципа) легко найдут способ "обкашлять вопросики", чтобы в их отношении автоматическое списание не работало.
Как по мне, эта новость - очередная веха.

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13.04.2021 14:06 Відповісти
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нежданчик для зебилов))
вместо снижения тарифов - у них станут автоматически списывать деньги со счетов - в карманы коломойского, ахметова, пинчука))
Облгазы бесплатно отобрали из газопроводов газ на 10 миллиардов, - Оператор ГТСC мая 2021 года Кабинет министров планирует повышение цен на газ до уровня 7, 55-7,90 (сейчас 6,99). Учитывая, что стоимость газа собственной добычи составляет 2, 6, а средневзвешенная цена летом падает до 4,4-5.6, то платить за кражи облгазов будут потребители.
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13.04.2021 13:28 Відповісти
привет избирателям зе-билам , как там поиск таблеток от родовой травмы головы ?
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13.04.2021 23:48 Відповісти
Вот это новость...т.е. шансов избежать или отсрочить выплату огромной коммуналики тупо нет. Ну или работать в серую или чёрную, получая зарплату наличкой.
И я уверен, что самые большие должники за коммуналку (а обычно это существа зарабатывают очень хорошо, имеют несколько квартир и авто.. и не платят из принципа) легко найдут способ "обкашлять вопросики", чтобы в их отношении автоматическое списание не работало.
Как по мне, эта новость - очередная веха.

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13.04.2021 14:06 Відповісти
Это внезапно... Лучшая новость за весь год?
Звучит как прекрасный поток денег в гос. казну. Больше денег у страны - лучше уровень жизни. Вместо того, чтобы эти деньги лежали на плечах этих 5.5 млн человек, они пойдут на налаживание инфраструктуры, строительство заводов или других предприятий, на повышение пенсии, зарплат, и так далее.
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13.04.2021 14:26 Відповісти
Пи...дец банковской тайне.
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13.04.2021 14:27 Відповісти
Боюсь что с таким подходом северный пушной зверек будет всей банковской системе со временем. Во всяком случае доверие вкладчиков будет основательно подорвано. Причем если еще учесть как работает наша "рехвормированная" судебная система. Вы и знать не будете когда эти деньги спишут с Вас. Точнее узнаете постфактум что суд был и было вынесено решение, но Вас не пригласили на него. Причем могут спокойно списать деньги даже не у должника, а потом доказывай что ты не рыжий. Кста, у рыжего татарина таки не спишут ничего.
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13.04.2021 20:26 Відповісти
в рф работает довольно давно, и уже до фига ахренительных историй об ошибочных списаниях и доооооооооооооооооооооооолгих мытарствах по возврату денег. приставам побоку, заполнил пару полей и досвидания, а ты потом доказывай, что алиментов нет или долг банку на однофамильце.
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13.04.2021 16:02 Відповісти
Т.е. теперь министерство юстиции приказ накалякало на коленке и он стал выше закона. Круто, зебилы.
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13.04.2021 16:05 Відповісти
Це добре, що хитросраких змусять платити комуналку і борги. Ще б забирали квартири і авто за несплачену іпотеку
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13.04.2021 19:27 Відповісти
Та не переймайтеся. Якраз у хитросраких нічого не спишуть. А спишуть з звичайних сыромах. Можуть навіть помилково. Можуть навіть і у Вас. А ви потім по судах наших "реформованих" будете понивірятись, доводячи, що нікому нічого не винні.
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13.04.2021 20:29 Відповісти
Ничего у законопослушных граждан не спишут. В банковских системах не существует подобных ошибок, всё автоматизировано и берется из государственных баз, минуя человеческий фактор. Есть на плечах долг - списывают, нету - значит и взяться ему неоткуда.
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13.04.2021 21:56 Відповісти
Вы святой человек верящий в полезность тотальной диджитализации
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14.04.2021 08:57 Відповісти
Лол, ты что, в каком то своём мирке живёшь, который к Украине отношения не имеет? Вся наша гос. система - это нагромождение коррупции и ошибок.
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16.04.2021 09:32 Відповісти
***** на пороге Украины войной грозит , а в это убогое время не забрать ли нам последнее ..Цука не вы ли загнали народ в красные зоны закрываете рынки торговли??? или зарплаты выросли как верховной раде ?? Чисто дебилы могут собирать поборы.....Хуйлак вышеписанный совет дает , да треба и квартири заберать...Тут цука думаеш когда в военкомат за автоматом пойти, или тебе его привезут с доставкой надом..+Каронатварь гоняется.. Чисто без мозгов слов нет.....Дайте людям зарплаты пенсии работу на ноги с вашей убогой властью стать .Ну его накуй все не описать....
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13.04.2021 20:11 Відповісти
Есть двуликий янус, у нас он имеет лиц сто.
"государственные банки" только в путь кредитируют олигархо под сомнительный залог (доля). Бабки "народные", а вот откат свой и немалый. Вот и списывают кому попало.
Немного о приветбанке. За 300+ дней !!!! (триста Карл) приветбанк НЕ приводит свой клиент-банк до норм ЗАКОНА. Они на него клали, кладут и будут класть.
Тоесть наибольший банк Украины тупо КЛАЛ на законы. В их анкете собирают непонятную инфу, непонятно для КОГО. Учитывая сколько мудаков остались от каломойши, то стучат ему, каломойша (любитель руцкага мира) сливает все в ********.
Ознакомиться с законом - 65 постановление НБУ, дополнение 23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text

Теперь тупо сравните ЧТО за ДИЧЬ написана в клиент-банке. Скоро будет ровно год с момента постановления. Как видим воз и ныне там. В это же время Вам, ЗАКОНОПОСЛУШНОМУ гражданину могут звонить и УГРОЖАТЬ абизяны с приветбанка. И они ВСЕ, абсолютно ВСЕ, ложили болт на законы.И это ПРОСТО анкета в клиент-банке.
А теперь представьте КАКОЙ треш будет твориться с автоматическим списанием!!!! Ну НЕ готовы, не готовы они. Ах да крайнего "нима". Так сказать кошка бросила котят - пусть... как хотят. Это краткий смысл диалога приветбанка с клиентом. От этих молдован с цыганскими повадками ушел в нормальный банк.
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13.04.2021 21:14 Відповісти
Бугага!!!

Теперь ЗЕбильным нищебродам никуда не спрятаться. Получил свою дырявую ЗП на карточку и сразу с ней попрощался.
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13.04.2021 21:38 Відповісти
>сразу с ней попрощался
Вовремя платить налоги и кредиты не вариант?
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13.04.2021 21:49 Відповісти
Для избирателей ЗЕ абсолютно не вариант.
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13.04.2021 22:41 Відповісти
Это же зебилы
Они ездят на евробляхах
они не платят коммуналку
они не возвращают долги
это отдельная вселенная
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14.04.2021 07:26 Відповісти
Все в нал. и привет тем банкам, которые поддержали эту инициативу, уход в тень и так был большой, а теперь станет тотальный.
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14.04.2021 04:46 Відповісти
В "тень" не станет. Просто в какой-то момент у горе-бузнесмунов спросят "ЧТО єто за баблишко?" У нас таких бузнусмунов каждый третий.
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14.04.2021 09:09 Відповісти
Мило, очень мило. Оформляется исполнительная надпись по поддельным документам или по спорным документам, передаётся частному исполнителю, а та потом годами доказываешь в судах, что не верблюд.
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14.04.2021 09:17 Відповісти
дружно все отказываемся от модных карточек и оплатой телефоном и переходит на старую добрую наличку.
У Порошенко миллиарды налички лежат, он умный человек.
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14.04.2021 10:53 Відповісти
Да не умный он, а хитрый как и все Ж лобы. Умный никогда бы не строил фабрику в рашке после запрета на его продукцию. А так эта фабрика его и держала все 5 лет со связанными руками, что боялся на Ху-ла взглянуть сверху.
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14.04.2021 12:54 Відповісти
12 лет я получал пензию в рай фай на ** банке, а когда прищли азиров со товарищи решил что пора уё. Ну и естественно сделал ноги всем "деньжищам" что были на карточке.

У меня вопрос к недовольным нынешним вы боном: кто вам не давал снимать кровные сразу и все не оставляя финансовым акулам даже на соль. Все рычаги у вас в руках, подкрадывайся незаметно и как сними "всё", а сам из за угла понаблюдай как эти черти все гуртом будут головой о землю стучать.
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14.04.2021 12:48 Відповісти

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