"Приватбанк" и Monobank присоединились к системе автоматического списания долгов

К системе автоматического списания долгов украинцев подключены семь банков, среди которых государственный "Приватбанк" и Universal Bank (в том числе и Monobank).

Об этом сообщает "Опендатабот".

Также к системе подключились "Таскомбанк", "ОКСИ банк", "Банк Восток", "Индустриальный" и "Прокредит банк".

Напомним, 23 марта Министерство юстиции выдало приказ, согласно которому со счетов должников средства будут списываться автоматически по требованию государственных и частных исполнителей.

Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников. Сейчас в нем находится 5,5 млн долгов. Большинство из них – долги перед коммунальными учреждениями, за нарушение правил дорожного движения или неуплата алиментов.

По данным Минюста, еще 44 банка подключены к тестовой среде системы, 11 банков – на стадии консультаций и предварительных настроек относительно подключения к тестовой среде. То есть, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 банка из 73.

Как сообщалось, Министерство юстиции расширило применение автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках, а также упростило этот процесс. Механизм автоматического списания средств с личных счетов был изначально введен для должников по алиментам, теперь он распространен и на другие долги.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Нові правила автоматичного списання боргів з рахунків українців