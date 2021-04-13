"Приватбанк" и Monobank присоединились к системе автоматического списания долгов
К системе автоматического списания долгов украинцев подключены семь банков, среди которых государственный "Приватбанк" и Universal Bank (в том числе и Monobank).
Об этом сообщает "Опендатабот".
Также к системе подключились "Таскомбанк", "ОКСИ банк", "Банк Восток", "Индустриальный" и "Прокредит банк".
Напомним, 23 марта Министерство юстиции выдало приказ, согласно которому со счетов должников средства будут списываться автоматически по требованию государственных и частных исполнителей.
Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников. Сейчас в нем находится 5,5 млн долгов. Большинство из них – долги перед коммунальными учреждениями, за нарушение правил дорожного движения или неуплата алиментов.
По данным Минюста, еще 44 банка подключены к тестовой среде системы, 11 банков – на стадии консультаций и предварительных настроек относительно подключения к тестовой среде. То есть, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 банка из 73.
Как сообщалось, Министерство юстиции расширило применение автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках, а также упростило этот процесс. Механизм автоматического списания средств с личных счетов был изначально введен для должников по алиментам, теперь он распространен и на другие долги.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Нові правила автоматичного списання боргів з рахунків українців
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вместо снижения тарифов - у них станут автоматически списывать деньги со счетов - в карманы коломойского, ахметова, пинчука))
Облгазы бесплатно отобрали из газопроводов газ на 10 миллиардов, - Оператор ГТСC мая 2021 года Кабинет министров планирует повышение цен на газ до уровня 7, 55-7,90 (сейчас 6,99). Учитывая, что стоимость газа собственной добычи составляет 2, 6, а средневзвешенная цена летом падает до 4,4-5.6, то платить за кражи облгазов будут потребители.
И я уверен, что самые большие должники за коммуналку (а обычно это существа зарабатывают очень хорошо, имеют несколько квартир и авто.. и не платят из принципа) легко найдут способ "обкашлять вопросики", чтобы в их отношении автоматическое списание не работало.
Как по мне, эта новость - очередная веха.
Звучит как прекрасный поток денег в гос. казну. Больше денег у страны - лучше уровень жизни. Вместо того, чтобы эти деньги лежали на плечах этих 5.5 млн человек, они пойдут на налаживание инфраструктуры, строительство заводов или других предприятий, на повышение пенсии, зарплат, и так далее.
"государственные банки" только в путь кредитируют олигархо под сомнительный залог (доля). Бабки "народные", а вот откат свой и немалый. Вот и списывают кому попало.
Немного о приветбанке. За 300+ дней !!!! (триста Карл) приветбанк НЕ приводит свой клиент-банк до норм ЗАКОНА. Они на него клали, кладут и будут класть.
Тоесть наибольший банк Украины тупо КЛАЛ на законы. В их анкете собирают непонятную инфу, непонятно для КОГО. Учитывая сколько мудаков остались от каломойши, то стучат ему, каломойша (любитель руцкага мира) сливает все в ********.
Ознакомиться с законом - 65 постановление НБУ, дополнение 23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text
Теперь тупо сравните ЧТО за ДИЧЬ написана в клиент-банке. Скоро будет ровно год с момента постановления. Как видим воз и ныне там. В это же время Вам, ЗАКОНОПОСЛУШНОМУ гражданину могут звонить и УГРОЖАТЬ абизяны с приветбанка. И они ВСЕ, абсолютно ВСЕ, ложили болт на законы.И это ПРОСТО анкета в клиент-банке.
А теперь представьте КАКОЙ треш будет твориться с автоматическим списанием!!!! Ну НЕ готовы, не готовы они. Ах да крайнего "нима". Так сказать кошка бросила котят - пусть... как хотят. Это краткий смысл диалога приветбанка с клиентом. От этих молдован с цыганскими повадками ушел в нормальный банк.
Теперь ЗЕбильным нищебродам никуда не спрятаться. Получил свою дырявую ЗП на карточку и сразу с ней попрощался.
Вовремя платить налоги и кредиты не вариант?
Они ездят на евробляхах
они не платят коммуналку
они не возвращают долги
это отдельная вселенная
У Порошенко миллиарды налички лежат, он умный человек.
У меня вопрос к недовольным нынешним вы боном: кто вам не давал снимать кровные сразу и все не оставляя финансовым акулам даже на соль. Все рычаги у вас в руках, подкрадывайся незаметно и как сними "всё", а сам из за угла понаблюдай как эти черти все гуртом будут головой о землю стучать.