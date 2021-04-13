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В Украине сейчас нет проблемных банков, – замглавы НБУ

В Украине сейчас нет проблемных банков, – замглавы НБУ

На сегодняшний день в Украине нет ни одного банка, который Нацбанк отнес бы к категории проблемных.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Ярослав Матузка в интервью "Минфину", сообщает пресс-служба регулятора.

"Сегодня нет ни одного банка, который бы Нацбанк отнес к категории проблемных. Важно то, что основные нормативы капитала и ликвидности исполняют абсолютно все банки. У некоторых есть проблемы с соблюдением нормативов кредитного риска (Н7 и Н9). Они имеют индивидуальные планы вхождения в нормативы", – отметил он.

Также Матузка добавил, что с 1 апреля банки дожны соблюдать новый норматив ликвидности – NSFR на уровне 80% с увеличением нормативного значения в будущем до 100%.

"На сегодня в системе только один банк не исполняет это требование. Он не создает системных рисков и почти не имеет обязательств перед кредиторами и вкладчиками", – сказал замглавы НБУ.

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Джерело:  НБУ
банки (7008) НБУ (9349)


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