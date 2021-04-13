Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева (обновлено)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован", – прокомментировал Зеленский.

В Офисе президента напомнили, что согласно части второй статьи 125 Конституции, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).

Соответствующий президентский законопроект "О ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда" уже зарегистрирован в парламенте под №5369. Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщило о подозрении двум адвокатам, задержанным при получении взятки для дальнейшей передачи ее судьям Окружного админсуда Киева.

В том числе был задержан родной брат главы ОАСК Павла Вовка – Юрий Зонтов, который заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки. Позже ведомство подтвердило его слова. Отметим, что родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, фамилию Вовк он взял после женитьбы в 1999 году.

По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего обнаружено средств на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным Цензор.НЕТ, деньги были обнаружены в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, оно было оборудовано в конспиративной квартире на Печерске, которую оформили на женщину-адвоката, но ей пользовалась семья Вовка.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

В конце ноября 2020 года детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по делу Вовка. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд.