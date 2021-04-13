Рада отказалась ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Верховная Рада отклонила проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которым предлагалось установить штраф для нарушение правил самоизоляции.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4540 проголосовали 199 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Депутаты также отказались вернуть проект на доработку.

Как сообщалось, Кабмин утвердил соответствующий законопроект в декабре 2020 года.

Документом предлагалось дополнить статью 44 КоАП частью третьей, предусмотрев административную ответственность за нарушение лицом порядке обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни. Штраф за нарушение самоизоляции должен был составить от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 - 8500 грн).

При этом планировалось предоставить исполнительным органам местных властей, Нацполиции и органам государственной санитарно-эпидемиологической службы полномочия составлять протоколы и штрафовать нарушителей по вышеуказанной статье

Госпогранслужбе было предложено предоставить полномочия штрафовать нарушителей в случае их выявления в пунктах пропуска (контроля) через государственную границу или в контрольных пунктах въезда-выезда.