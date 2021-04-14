Верховный суд отложил рассмотрение жалобы жены Медведчука на указ о санкциях

Кассационный суд в составе Верховного Суда 13 апреля начал рассмотрение дела по иску Оксаны Марченко, которая обжалует указ президента от 19 февраля 2021 года №64/2021 о введении санкций.

Как сообщает пресс-служба Верховного Суда, в ходе первого заседания было удовлетворено ходатайство истца о привлечении к участию в деле Совета национальной безопасности и обороны Украины и Службы безопасности Украины в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика.

Дальнейшее рассмотрение дела Верховный Суд отложил, назначив заседание на 24 мая.

Указанное исковое заявление поступило в суд 16 марта, постановлением от 18 марта открыто производство по делу.

На рассмотрении КАС ВС находится всего четыре исковых заявления, которыми оспаривается указ президента Украины от 19 февраля 2021 года №64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)".

Так, на 14 апреля 2021 года в 15:00 назначено к рассмотрению в судебном заседании дело №9901/73/21 по иску Виктора Медведчука.

На 09:30 21 апреля запланировано судебное заседание по рассмотрению дела №9901/80/21 по иску Натальи Лавренюк, которая обжаловала указ № 64/2021.

Рассмотрение дела №9901/69/21 по иску Международной коммерческой компании "EVIRER LTD" (ОАЭ) состоится 21 апреля в 10:00.

Как соообщалось, ранее СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).