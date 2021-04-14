Бизнес-омбудсмен заметил рост жалоб бизнеса на налоговиков на фоне запрета проверок

В 2020 году Совет бизнес-омбудсмена получила 1 737 жалоб и завершил расследование 1 159 дел, что соответственно на 9% и 2% больше, чем в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные отчета Совета бизнес-омбудсмена о деятельности за 2020 год.

Отмечается, что успешное закрытие дел позволило бизнесу вернуть и сэкономить 843 млн. грн.

Большинство жалоб предпринимателей, а именно 85%, касались нарушений госорганов: налоговые вопросы (64%), действия правоохранителей (12%), действия государственных регуляторов (5%) и таможенные вопросы (4%).

"Несмотря на мораторий на большинство налоговых проверок и сокращение жалоб по этому поводу, количество обращений бизнеса по налоговым вопросам в целом выросло на 14% по сравнению с 2019 годом", – говорится в отчете.

В частности, втрое возросло количество жалоб по блокированию налоговых накладных – с 95 до 273 жалоб, на 63% – относительно включения в перечень рисковых налогоплательщиков – с 127 до 207, и на 36% – относительно невыполнения решений суда о регистрации налоговых накладных – с 108 до 147.

При этом, увеличилось количество жалоб на деятельность Национальной полиции и Службы безопасности Украины, тогда как количество жалоб на органы прокуратуры, наоборот, уменьшилось.

Большинство жалоб подали украинские компании (89%): преимущественно представители малого и среднего бизнеса (76%). Наиболее активными по количеству поданных обращений были представители оптовой торговли (26%), производства (12%), агробизнеса (12%), недвижимости (11%) и частные предприниматели (10%).