Кабмин перенес регистрацию на получение карантинных 8 тысяч на неделю, – Шмыгаль

Физические лица-предприниматели и наемные работники из "красных" карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8 тыс. грн помощи от государства с 19 апреля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

"Механизм подачи заявок остается простым и удобным – через портал или приложние "Дія". Сейчас на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн", – отметил он.

Как сообщалось, ранее Шмыгаль ообещал, что регистрация на выплату 8 тыс. грн начнется уже с текущей недели.

Напомним, что Верховная Рада приняла соответствующий закон 30 марта.

Согласно документу, помощь будет предоставляться только застрахованным лицам в случае нахождения его работодателя на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории административно-территориальной единицы, на которой введены дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.

В то же время такая помощь не будет предоставляться наемным работникам, если их работодатель не перечислил ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала.

Также получателями помощи смогут стать только плательщики ЕСВ, у которых первый вид деятельности по КВЭД попадает под карантинные ограничения.

По данным Минсоцполитики, на реализацию единоразовой выплаты 8 тыс. грн из специального фонда госбюджета выделят 2,9 млрд грн.