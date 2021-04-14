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Кабмин перенес регистрацию на получение карантинных 8 тысяч на неделю, – Шмыгаль

Кабмин перенес регистрацию на получение карантинных 8 тысяч на неделю, – Шмыгаль

Физические лица-предприниматели и наемные работники из "красных" карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8 тыс. грн помощи от государства с 19 апреля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

"Механизм подачи заявок остается простым и удобным – через портал или приложние "Дія". Сейчас на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн", – отметил он.

Как сообщалось, ранее Шмыгаль ообещал, что регистрация на выплату 8 тыс. грн начнется уже с текущей недели.

Напомним, что Верховная Рада приняла соответствующий закон 30 марта.

Согласно документу, помощь будет предоставляться только застрахованным лицам в случае нахождения его работодателя на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории административно-территориальной единицы, на которой введены дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.

В то же время такая помощь не будет предоставляться наемным работникам, если их работодатель не перечислил ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала.

Также получателями помощи смогут стать только плательщики ЕСВ, у которых первый вид деятельности по КВЭД попадает под карантинные ограничения.

По данным Минсоцполитики, на реализацию единоразовой выплаты 8 тыс. грн из специального фонда госбюджета выделят 2,9 млрд грн.

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Джерело:  Telegram
Кабмін (7803) підприємці (245) Шмигаль Денис (1516)


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Так ось де "собака порилась"! Чомусь так і думав коли вони почали белькотати про скорочення червоних зон і зменьшення хворих ! 7днів тому шмига твердо пообіцяв - 12го! Чи поки не переплюне куртку стєпанова ніхто грошей не побачить ?
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14.04.2021 14:45 Відповісти
Куртка Степанова зі своїм вішаком повідомила, що КОВІД вже вдерся на плато. Як Суворов на Альпи, чи Ганнібал, чи той же Наполеон. Тепер прямою дорогою вниз, на не щеплене населення.
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14.04.2021 16:16 Відповісти
Поэтому они и не вводят ограничения, как требуют законы, а тупо пытаются пропетлять за счет местных бюджетов.
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14.04.2021 18:03 Відповісти

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