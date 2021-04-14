Компания Фирташа купила новое месторождение титановых руд за 50 миллионов

ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (МГОК), входящее в Group DF Дмитрия Фирташа, приобрело выставленное Госгеонедр на электронные торги специальное разрешение на геологическое изучение и разработку Селищанского участка с залежами титановых руд в Житомирской области.

Согласно данным ауциона, ООО "Междуреченский ГОК" предложило за лот 50,1 млн грн при стартовой цене 3,36 млн грн без НДС, передает Интерфакс-Украина.

В торгах также принимали участие ООО "Демуринский ГОК" (предложило 3,39 млн тыс. грн) и государственная "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), предложившая 50 млн грн.

Селищанский участок расположен в Малинском и Коростенском районах Житомирской области, в 10 км к северо-востоку от пгт Иршанск. Вид полезного ископаемого – руды титановые. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений, – пять лет.

Ранее глава Госгеонедр Роман Опимах отмечал, что "за всю историю аукционов это второй случай открытых торгов на такое стратегическое полезное ископаемое. Специальное разрешение на Селищанский участок предполагает геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой (ОПР) в Житомирской области, где уже размещены обогатительные мощности комбинатов".

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Group DF уже владеет двумя действующими ГОКами в Житомирской области – Междуреченским ГОКом и "Валки-Ильменит", а также строит Стремигородский ГОК. Кроме того, компания строит Мотроновский ГОК в Днепропетровской области. Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа – 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, "Валки-Ильменит" – 65 тыс. тонн.

Group DF объединяет активы Дмитрия Фирташа.

ООО "Демуринский ГОК" ведет добычу титаново-циркониевой руды в Днепропетровской области, контролируется "ВСМПО-Ависма".

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа, которые ранее находились в аренде у структур ФИрташа.