Нацбанк недоволен преференциями для заемщиков при конвертации валютных кредитов в гривню

Национальный банк Украины (НБУ) считает, что принятый Верховной Радой накануне во втором чтении законопроект №4475 о принудительной реструктуризации валютных ипотечных кредитов, создает чрезмерные преференции для заемщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Принятый законопроект №4475 предусматривает принудительную реструктуризацию валютных ипотечных кредитов на несбалансированных нерыночных условиях. Очередное продление моратория не стимулирует заемщиков к диалогу с кредиторами. Кроме того, принудительной реструктуризация де-факто является только для банков, очевидно нарушает баланс интересов кредиторов и заемщиков", – сказано в сообщении.

По данным статистики НБУ, на конец февраля текущего года портфель валютной ипотеки на балансах банков составлял почти 15 млрд грн, свыше 90% объема кредитов было выдано в долларах США (почти $500 млн).

"По результатам ежемесячного опроса банков о состоянии рынка ипотеки, валютных ипотечных кредитов – 9000. 95% валютной ипотеки по объему является неработающей", – отмечается в сообщении.

Нацбанк отмечает, что банки были вынуждены покрыть неработающие кредиты резервами вместо того, чтобы направить средства в ликвидность и капитал для нового ипотечного кредитования.

При этом Национальный банк поддерживает принятие законов №4398 и №4399, целью которых является повышение эффективности механизма реструктуризации валютной ипотеки по процедуре банкротства физического лица.

Читайте также: Рада приняла законы о защите должников по валютным кредитам

Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4475 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте".

Документом предусмотрено проведение реструктуризации всех валютных потребительских кредитов, по которым денежные обязательства полностью не погашены. При этом все денежные обязательства по таким кредитам должны быть конвертированы в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации.

Законом также продлено на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения по кредитам в иностранной валюте. Срок действующего моратория до принятия этих изменений истекал 21 апреля.