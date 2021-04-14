Сигареты подорожали за год на 20%, – Госстат

С марта 2020 по март 2021 года в Украине подорожали пиво, водка, вина столовые и сигареты украинского производства.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Укринформ.

Пиво украинского производства с марта 2020 по март 2021 года поднялось в цене в среднем на 4,4% (до 18,14 грн за 0,5 л); водка – на 1,2% (до 93,33 грн за 0,5 л); вина столовые – на 1,2% (до 67,75 грн за 0,75 л).

Сигареты с фильтром в марте 2021 года в среднем по Украине продавались по 45,31 грн за пачку (20 штук), что на 20,1% дороже, чем годом ранее, без фильтра – по 40,33 грн за пачку (дороже на 18,4%).

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорился до 1,7% с 1% в феврале. В годовом измерении инфляция ускорилась до 8,5%.

Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции по крайней мере до августа.