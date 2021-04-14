Нацкомиссия лишила лицензии "Донецкоблгаз"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), аннулировала лицензию на распределение газа ПАО "Донецкоблгаз" за нарушение законодательства и злоупотребления при поставке природного газа.

Об этом сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк на заседании в среду, 14 апреля, передает пресс-служба регулятора.

"Действия "Донецкоблгаза" – это не просто повторное нарушение лицензионных условий, это диверсия против потребителей, против страны. Ведь в прошлом месяце предприятие отключало от газоснабжения теплокоммунэнерго несмотря на четкую позицию регулятора, оператора газотранспортной системы, НАК "Нафтогаз Украины" о недопустимости таких отключений", – заявил Тарасюк.

Он уточнил, что после консультаций с органами государственной власти Нацкомиссия решила, что лицензия "Донецкоблгаза" аннулируется с 1 августа 2021 года.

"Подавляющее количество сетей предприятия – это государственная собственность. Поэтому мы обращаемся к Минэнерго, Фонду государственного имущества, НАК "Нафтогаз Украины" как владельцу 38% акций "Донецкоблгаз" с тем, чтобы они определились, какому предприятию будут переданы эти сети. До 1 августа НКРЭКУ должна выдать лицензию новому предприятию, которое начнет деятельность с чистого листа", – отметил Тарасюк.

Решение о лишении "Донецкоблгаза" лицензии было принято по итогам проведенной НКРЭКУ проверки по обращению ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

По ее результатам было установлено, что "Донецкоблгаз" дважды в течение 2020 года не выполнил условия договора на транспортировку природного газа, заключенного с "Оператором ГТС" в части оплаты стоимости суточных небалансов за газовые месяцы в октябре, ноябре и декабре 2020 года.

Это привело к тому, что задолженность ПАО "Донецкоблгаз" по состоянию на 16 марта 2021 года за урегулирование суточных небалансов за указанные газовые месяцы прошлого года составила 353,9 млн грн (с НДС) или 87,12% от общей их стоимости.

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Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны 19 марта ввел санкции в отношении двух компаний из Гонконга (Китай), которые являются владельцами 49,9% "Донецкоблгаза". Их связывают с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, который с 2014 года скрывается в России.

По итогам заседания СНБО 11 марта секретарь Совета Алексей Данилов сообщал о принятом решении рассмотреть возможность возвращения АО "Донецкоблгаз" в сферу государственного управления, а СБУ начала досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц компании.

6 марта "Донецкоблгаз"прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины", которая достигла 1,5 млрд грн. В компании поясняли, что в случае отсутствия платежей за газ со стороны ТКЭ, эти долги вынужден будет погашать облгаз.

Но уже на следующий день работа 59 котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго", которые отключили от газа, была восстановлена при участи местных властей и Нацполиции.

Напомним, в апреле 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" в реализации схемы с растраты государственного природного газа на миллиарды гривен. По данным следствия, компания поставляла бесплатный газ промышленным предприятиям Донетчины, а долги за него оформляло на жителей области. По данным СБУ, таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн.

38% акций "Донецкоблгаза" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины". Еще около 50% акций компании принадлежит Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited (Гонконг), которые, по данным СМИ, были связаны с Сергеем Курченко.