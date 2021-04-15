Прибыль "Укргидроэнерго" превысила 4 миллиарда

ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 914,3 млн грн по сравнению с 2019 годом – до 4,13 млрд грн.

Согласно данным Министерства энергетики, чистый доход "Укргидроэнерго" за прошлый год возрос в 1,6 раза (на 4,9 млрд грн) – до 13,15 млрд грн, валовая прибыль – вдвое (на 4,15 млрд грн), до 8,3 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, обновленный финплан "Укргидроэнерго" на 2020 год предусматривал снижение прогнозируемых доходов предприятия на 41% – до 8,86 млрд грн. При этом чистая прибыль "Укргидроэнерго" была запланирована в сумме 877,57 млн грн, тогда как по итогам 2019 года она составила 3,22 млрд грн.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт.

Напомним, 100% ПАО "Укргидроэнерго" принадлежит государству, с 2011 года предприятие возглавляет Игорь Сирота.