В Офисе Зеленского анонсировали расширение ипотечных программ за счет выпуска ОВГЗ

В Украине планируют существенно масштабировать государственную программу "Доступная ипотека 7%".

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, комментируя принятие в первом чтении законопроекта №5308 в первом чтении, сообщает пресс-служба госпредприятия "Укрфинжитло".

"Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования. Также в рамках программы будет использован новый финансово-кредитный механизм лизинга жилья. Купить жилье в лизинг под 5% годовых смогут сотни семей медиков, военнослужащих, педагогов, полицейских и спасателей", – заявил Тимошенко.

Реализовывать программу будет созданное в 2020 году ЧАО "Укрфинжитло", которое будет предоставлять долгосрочную ипотеку на условиях фиксированной ставки 7%, сроком до 30 лет с первым взносом 20%, а также жилье в финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса и под 5% годовых.

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Как сообщалось, Верховная Рада 13 апреля приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

Законом увеличен на 20 млрд грн предельный объем государственного долга за счет увеличения объема выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на эту сумму. Эти облигации в дальнейшем должны быть обменяны на акции дополнительной эмиссии ЧАО "Укрфинжитло".

Согласно пояснительной записке, реализация закона позволит в краткосрочном периоде предоставить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобрести 12 тыс. квартир для последующей передачи их в финансовый лизинг.

При этом по расчетам Министерства внутренних дел Украины, для продолжения непрерывности реализации государственной программы обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга необходимо привлечь в 2021 и 2022 годах денежных средств на общую сумму 10 млрд грн.

Кроме того, при расчетах потребности в дополнительной капитализации АО "Укрфинжитло" также необходимо учесть финансовые показатели деятельности Государственного ипотечного учреждения, убыток которого по итогам работы в 2020 году составил 4,65 млрд грн.