Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5% годовых

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 6,5% годовых до 7,5% с 16 апреля.

Как сообщает пресс-служба НБУ, этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года.

Нацбанк констатирует, что в первом квартале 2021 года инфляция вышла за пределы целевого диапазона 5%±1 процентный пункт, отклонившись от него существенное, чем предполагалось прогнозом.

По итогам марта рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%, а базовая инфляция – до 5,9%.

"С одной стороны, стремительное ускорение инфляции обусловлено в основном временными факторами – ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители. Оживление глобальной экономики и эффекты от худших урожаев и дальше подталкивали цены вверх. Значительное влияние также имела низкая база сравнения. С другой – фундаментальное инфляционное давление усиливалось из-за дальнейшего роста потребительского спроса, в частности за счет повышения зарплат", – отмечается в сообщении.

Прогноз Национального банка Украины предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года.

"Учитывая текущую инфляционную динамику, этого должно быть достаточно для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года. В то же время более ощутимый рост фундаментального инфляционного давления, чем ожидается сейчас, и ухудшение инфляционных ожиданий могут потребовать дальнейшего ужесточения монетарной политики", – подчеркивают в НБУ.

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Как сообщалось, 4 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых с 6%, где она находилась с июня 2020 года. Нацбанк отметил, что готов к более решительному повышению учетной ставки для сдерживания инфляции.

Ранее Национальный банк прогнозировал рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года.

По данным Госстата, в марте в годовом измерении инфляция ускорилась до 8,5%. Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции по крайней мере до августа.