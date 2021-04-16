В Украине за два года откроется 28 торговых центров

В Украине к открытию в 2021-2023 годы заявлено 28 торговых объектов общей площадью около 850 тыс. кв. м.

Об этом сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник, передает Интерфакс-Украина.

По словам Олейника, больше всего открытий планируется в столице: в 2021 году - Respublika (135 тыс. кв. м), XiT Mall (10 тыс. кв. м), Standart One (2,5 тыс. кв. м), в 2022 году - BalticSky, New Ray, April Mall, ТРЦ "Лукьяновка" и White Lines.

"В столице приближается первичное насыщения рынка - открытие любого крупноформатного торгового центра на фоне ограниченного ассортимента активных ритейлеров ощутимо влияет на показатель среднерыночной вакантности и затрудняет привлечение арендаторов", - сказал Олейник.

Эксперт добавил, что сейчас на 1 тыс. столичных жителей приходится 606 кв. м торговых площадей, или 2 142 на кв. км.

В Одессе в целом в ближайшие три года откроются ТРЦ общей площадью 196,3 тыс. кв. м. На этот год запланирован старт работы ТРЦ "Остров" и "Меркурий", в 2022 - "Акварель", в 2023 - "Сады Таирова", "Люстдорфский", "Ипподром" и Art Ville.

В Харькове в мае 2021 года планируется открыть ТРЦ Nikolsky (52 тыс. кв. м). В конце 2021-начале 2022 возможет старт Planeta Mall (70 тыс. кв. м), в 2022 - "Караван Megastore" (61 тыс. кв. м).

Торговая недвижимость Винницы расширится тремя объектами: в 2021 - sMall (9,5 тыс. кв. м) и Megamall (вторая очередь, 22 тыс. кв. м). В 2023 году будет крупное открытие ТРЦ "Бригантина" (50 тыс. кв. м).

На 2021-2023 годы планируется открытие по два ТРЦ в Днепре и Житомире, по одному - в Хмельницком, Ужгороде, Каменец-Подольском.

Согласно исследованию UTG, самый низкий уровень насыщения торговыми площадями наблюдается в Запорожье (140 кв. м на 1 тыс. жителей), Чернигове (199 кв. м на 1 тыс. жителей), Николаеве (241 кв. м на 1 тыс. жителей).

"Несмотря на низкий показатель обеспеченности, в 2021-2023 годы в этих городах открытие новых ТРЦ не планируется", - сообщил Олейник.

Эксперт позитивно оценивает перспективы дальнейшего развития активных рынков, включая, прежде всего, города-миллионники и областные центры, где все еще сохраняется дефицит торговых помещений. По данным компании UTG, текущий потенциал неохваченного спроса в Киеве составляет 99 221 кв. м, в Днепре - 120 929 кв. м, Одессе - 96 397 кв. м, Харькове - 90 393 кв. м.

"Даже с учетом заявленных к открытию в 2021-2023 годы объектов в Одессе и Днепре перспективный спрос для развития новых ТЦ все же останется", - отметил Олейник.