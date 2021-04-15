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США ввели санкции против госдолга России

США ввели санкции против госдолга России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России, в том числе в отношении российского госдолга.

Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

Согласно сообщению, в соответствии с указом Министерство финансов США (Казначейство) издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США покупать на первичном рынке облигации, выпущенные Минфином или Центробанком РФ, а также российским Фондом национального благосостояния после 14 июня. Кроме того, американским финучреждениям запрещно кредитовать правительство России.

"Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга России в случае необходимости", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении шести российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Эти санкции введены в ответ на взлом, известный как SolarWinds, который предоставил хакерам доступ к тысячам компаний и государственных учреждений в США.

Санкции также введены в отношении в 32 юридических и физических лиц, причастных к попыткам властей России повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Кроме того, Минфин США в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой ввел санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

США также высылают 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, включая представителей российских спецслужб.

Власти США также официально обвинили Службу внешней разведки России (СВР), также известную как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, в организации широкомасштабной кампании кибершпионажа с использованием платформы SolarWinds Orion и других информационных технологий.

Как сообщалось, до этого в отношении российского госдолга действовалот только одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро. Впрочем, основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок.

Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.

Автор: 

Байден Джо (148) росія (14439) санкції (4490) США (4977)


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Топ коментарі
+13
ну вот и ответ для всех любителей зрады.
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15.04.2021 16:47 Відповісти
+13
459,3 млрд долл - это не мизер. Это 30% ВВП. При падающем производстве, это показатель будет только расти. С 14-го года доля россии только на энергетическом рынке Европы уменьшилась до 35% - т.е. вы за 7 лет выпали из статуса основного поставщика. Внутренний долг растёт и достиг 19 трлн. руб. Долги растут, потому что есть серьёзные проблемы с перекредитованием. Теперь это сделать будет ещё сложнее. На возне возле украинских границ фубль ещё просел, а это значит, чо 19 трлн. плавно превращаются в 20+++. Ето пабеда!.
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15.04.2021 21:42 Відповісти
+12
росия вообще-то пишется с маленькой буквы. Спалился ты, любитель руского мира
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15.04.2021 19:30 Відповісти
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ну вот и ответ для всех любителей зрады.
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15.04.2021 16:47 Відповісти
Ну что ж. Будут брать в долг у друзей-европейцев и у китайцев. Хотя, все равно приятно.
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15.04.2021 17:14 Відповісти
Фигня, Россия как продавала газ и нефть, так и дальше будет продавать... налог или запрет на импорт энергоносителей из России, ни США ни другие страны НАТО из западной Европы не ввели..., а внешний долг Росии мизерный...
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15.04.2021 18:55 Відповісти
росия вообще-то пишется с маленькой буквы. Спалился ты, любитель руского мира
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15.04.2021 19:30 Відповісти
И давно вам новые буквари подвезли, в которых имена собственные пишутся с маленькой буквы?
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16.04.2021 08:37 Відповісти
Москвине, то московитське правило - писати з великої літери ******* назву Московії.
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16.04.2021 11:44 Відповісти
Вот просто-таки обожаю вас, тупых кугутов.

В Українському правописі якісь інші правила щодо написання назв та імен?
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16.04.2021 13:24 Відповісти
ПаРаша не заслуговує великої літери, тупа москва.
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16.04.2021 18:00 Відповісти
Ты до сих пор живешь по букварям? Пора взрослеть и умнеть, кацапчик
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16.04.2021 12:01 Відповісти
угу... а РТС в лаптєй обвалився від нєх*й дєлать...?)))))))))))
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15.04.2021 20:56 Відповісти
459,3 млрд долл - это не мизер. Это 30% ВВП. При падающем производстве, это показатель будет только расти. С 14-го года доля россии только на энергетическом рынке Европы уменьшилась до 35% - т.е. вы за 7 лет выпали из статуса основного поставщика. Внутренний долг растёт и достиг 19 трлн. руб. Долги растут, потому что есть серьёзные проблемы с перекредитованием. Теперь это сделать будет ещё сложнее. На возне возле украинских границ фубль ещё просел, а это значит, чо 19 трлн. плавно превращаются в 20+++. Ето пабеда!.
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15.04.2021 21:42 Відповісти
Государственный долг России за 2020 год увеличился на 39,9%, до 18,99 трлн руб. и составил 17,8% от ВВП. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

Ага. Мизерный. Почти пятая часть от всех доходов страны.
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16.04.2021 08:39 Відповісти
" Репутация державы точнее всего определяется суммой, которую она способна взять в долг."
(с. Уинстон Черчиль)
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15.04.2021 19:57 Відповісти
Зато янелохи оборон заказ принять не могут. Все розкрадается на большой стройке и им похрен что война семь лет и 10% территории оккупировано
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15.04.2021 20:38 Відповісти
ЗЕ в Тайм прямым текстом сказал, что зряшное это дело Украину защищать. Нефиг было отвоевывать захваченные территории в 2014-м.
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16.04.2021 08:41 Відповісти
машка должна что-то сказать про ответные нещадные санкции
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16.04.2021 12:35 Відповісти
Это не санкции. это детский садик. Санкции против компаний, у которых никогда не было счетов за границей и каких-либо операций. Санкции против операций гособлигаций которые будут выпущены аж с 14 июля 2021.
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16.04.2021 23:33 Відповісти

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