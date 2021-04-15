США ввели санкции против госдолга России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России, в том числе в отношении российского госдолга.

Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

Согласно сообщению, в соответствии с указом Министерство финансов США (Казначейство) издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США покупать на первичном рынке облигации, выпущенные Минфином или Центробанком РФ, а также российским Фондом национального благосостояния после 14 июня. Кроме того, американским финучреждениям запрещно кредитовать правительство России.

"Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга России в случае необходимости", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении шести российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Эти санкции введены в ответ на взлом, известный как SolarWinds, который предоставил хакерам доступ к тысячам компаний и государственных учреждений в США.

Санкции также введены в отношении в 32 юридических и физических лиц, причастных к попыткам властей России повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Кроме того, Минфин США в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой ввел санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

США также высылают 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, включая представителей российских спецслужб.

Власти США также официально обвинили Службу внешней разведки России (СВР), также известную как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, в организации широкомасштабной кампании кибершпионажа с использованием платформы SolarWinds Orion и других информационных технологий.

Как сообщалось, до этого в отношении российского госдолга действовалот только одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро. Впрочем, основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок.

Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.