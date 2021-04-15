Рада одобрила возвращение лишения свободы за ложь в декларациях

Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, ужесточающих ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №4651 в первом чтении проголосовали 283 народных депутата.

Законопроектом предлагается предусмотреть уголовную ответственность за декларирование заведомо недостоверной информации, которая отличается от реальных данных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов (сейчас – до 4000).

Наказание за такое нарушение предложено установить в виде штрафа на сумму от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов (51-68 тыс. грн) или общественных работ на срок 150-240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет.

А за указание в декларации недостоверных данных на сумму более 2000 прожиточных минимумов предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму 68-85 тыс. грн, общественными работами на срок до 240 часов, ограничением свободы на срок до двух лет либо лишением воли на такой же срок.

Такое же максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет предусмотрено за неподачу декларации.

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Как сообщалось, 4 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон, восстанавливающий уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций, предусмотрев максимальное наказание в виде ограничения свободы, тогда как раньше максимальным наказанием был тюремный срок. Этот закон уже подписан президентом Зеленским.

Напомним, ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса, все они были закрыты.