Германия ведет переговоры о привлечении трудовых мигрантов из Украины

Власти Германии ведут переговоры о трудоустройстве украинских сезонных рабочих в сельском хозяйстве страны, но сейчас правовых оснований для этого нет.

Об этом сообщили в Министерстве труда ФРГ в ответ на запрос Укринформа.

"Министерство ведет предварительные переговоры с Украиной относительно трудоустройства на сезонные работы в сельском хозяйстве. Сейчас сезонное трудоустройство украинцев возможно лишь в рамках отпуска или стажировки студентов", – пояснили в министерстве.

По данным ведомства, таких "рабочих на время отпуска" в 2018 году в Германии было зарегистрировано 11 838 человек (из них 7 053 в сельском хозяйстве), в 2019 году – 19 180 (9594 в скльском хозяйстве), за первые 9 месяцев 2020 года – 18 301 (в том числе 10 285 в аграрном секторе).

Прогнозировать ситуацию этого года, учитывая пандемию, в министерстве не решились, напомнив, что работа же "настоящих" сезонных работников в сельском хозяйстве возможна только в рамках посреднических договоров.

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При этом в этом году немецкая сторона уже заключила пилотное соглашение о трудоустройстве сезонных помощников в сельском хозяйстве с Грузией, Украина – на очереди.

Соглашение предусматривает, по сравнению с общим правом на въезд рабочих в Германию, значительное упрощение правила въезда при условии, что продолжительность работы не превышает 90 дней в период 180 дней. После заключения потребуется лишь разрешение на работу от государственной администрации занятости в Германии и Федерального агентства занятости (ВА) для отдельных категорий работников (BA проверяет условия трудоустройства, такие как заработная плата, которая не должна быть ниже, чем для местных работников). Разрешение выдается быстро, ведь виза не нужна. По договору работать сможет фиксированное количество сезонных рабочих.

В Минструда Германии отметили, что страна испытывает большую потребность в сезонных работниках в сельском хозяйстве, которая, очевидно, скоро уже не будет покрываться предложениями из стран Европейского Союза. Однако пока сезонные работники из третьих стран все еще составляют небольшую группу от общего их числа.

В прошлом году ФРГ позволила для спасения весеннего урожая приезд в страну в апреле-мае 80 тыс. сезонных работников из Восточной Европы. В основном это были граждане Польши и Румынии, которые являются гражданами ЕС. Средняя потребность в помощниках в немецком агросекторе оценивается в 300 тыс. человек.