Зеленский подписал закон о легализации паспортов в приложении "Дія"

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" № 1368-IX, которым указонено использование электронных паспортов в приложении "Дія".

В частности, закон закрепляет на законодательном уровне определения э-паспорта и э-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам, сообщает пресс-служба главы государства.

"Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины, во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, услуг почты, при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности по запросу полиции и правоохранительных органов", – сказано в сообщении.

В целом сегодня около 5 млн граждан Украины уже пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карточек) через мобильное приложение портала государственных услуг "Дія".

Электронные паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт.

Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

Как сообщалось, Верховая Рада 30 марта приняла во втором чтении и в целом законопроект №4355 "О внесении изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".