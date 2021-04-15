"Укргаздобыча" потратит на ремонт скважин 1 миллиард

АО "Укргаздобыча" 18 марта по результатам тендера заключило пять договоров на проведение ремонта скважин на сумму 998,25 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, ремонт нефтяных и газовых скважин на месторождениях "Укргаздобычи" с помощью колтюбингового и азотно-компрессорного оборудования нужно выполнить до конца 2022 года.

По итогам тендеров ООО "Научно-техническое предприятие "Буровая техника" получило два заказа на умму 399,73 млн грн, что составляет 40% всей суммы.

Компания должна выполнить 240 операций комплексом колтюбингового и азотно-насосного оборудования по поддержанию добычи и введению скважин в эксплуатацию после восстановления и интенсификации добычи.

Еще три подрядчика должны выполнить по 120 таких операций: ООО "Полтавская буровая компания" – за 202,26 млн грн, ООО "Такром Украина" – за 200 млн грн, ООО "Регион" – за 196,26 млн грн.

Сумма сделок на 9% ниже ожидаемой стоимости закупок по этим лотам в 1,09 млрд грн.

Победителями по другим четырем лотам стали "Такром Украина" (198,9 млн грн), ООО "Буровая компания "Горизонты" (201,69 млн грн) И ООО "Сервис Ойл" (390,99 млн грн), но эти закупки отменили из-за претензий Госаудитслужбы.

Читайте также: Госгеонедр выдала 5 разрешений на добычу газа "Укргаздобыче" и группе ДТЭК

Киевской "НТП "Буровая техника" из группы "Галс Агро" владеют ее директор Виталий Витрик, Михаил Горобец, Вадим Вайспапир, Михаил Евстратов и Николай и Владимир Гавриленко. Фирма является основателем крымского ООО "Научно-производственное предприятие "Шельф" вместе с Анатолием Антоновым, Владимиром Глушичем и Якубом Ильницким.

В 2008-2011 годах она получила подрядов исключительно у ГАО "Черноморнефтегаз" на 8,08 млн грн, а с 2017 года выиграла тендеров преимущественно у "Укргаздобычи" на 1,04 млрд грн.

"Полтавская буровая компания" во главе с Сергеем Жеребко принадлежит фирме "Паселивия Инвестментс Лтд" (Кипр), а ее бенефициаром является украинец Зиновий Карман. Ранее он руководил ООО "Мироновкабудмонтаж", которым сейчас владеют дочери Николая Злочевского - беглого эксминистра экологии в правительстве Азарова и владельца известной газодобывающей группы "Burisma".

Столичная "Такром Украины" принадлежит киевлянам Андрею Мельнику и Михаилу Устяннику и компании "Tacrom services s.r.l." (Румыния). В свою очередь румынской "Такрoм Дриллинг Срл" владеет компания "KATT GmbH" (Германия), владельцами которой являются немцы Рольф и Хеннинг Бартельсы, австриец Николаус Оппользер и канадец Ральф Коскамп.

Столичный "Регион" принадлежит директору Петру Катеринчуку и Александру Катеринчуку, а представителями компании являются Олег Герасименко и Николай Миронов.

Александр Катеринчук владеет ООО "Строительно-инвестиционная компания "Интерстройсервис", которое учредило ООО "Буровая компания "Регион" вместе с киевлянкой Людмилой Садовой.