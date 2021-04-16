Степанов анонсировал особый режим карантинных ограничений на Пасху

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о введении "особого режима" карантинных ограничений на Пасху и на майские праздники из-за коронавируса.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Укринформ.

Степанов добавил, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса "сверхагрессивны", а течение болезни очень тяжелое.

"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали ограничивать контакты по возможности, держались подальше от больших скоплений людей", - заявил Степанов.

Напомним, введение жестких карантинных ограничений поддерживают 65% украинцев, 33% придерживаются противоположного мнения. Также 77% респондентов поддерживают закрытие ресторанов и кафе, еще 63% - закрытие школ, 59% - детсадов. В то же время 70% украинцев выступают против закрытия городского и междугороднего транспорта.