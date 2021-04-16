Вакцинация вакциной Pfizer в Украине начнется 18 апреля (обновлено)

В Украину доставлена ​​первая партия вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech.

Партия в количестве 117 тыс. доз была доставлена ​​в аэропорт "Киев", передает Укринформ.

Вакцина Comirnati от Pfizer-BioNTech - это мРНК вакцина против COVID-19, разработанная немецкой компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Она разрешена для экстренного использования ВОЗ, вакцину применяют в США, Великобритании, Канаде и ЕС. Согласно результатам клинических исследований, эффективность ее составляет 95%.

В Украине вакцину Comirnati зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Как сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, вакцинация от COVID-19 вакциной BioNTech/Pfizer начнется 18 апреля с Киевской области, а 19 апреля - по всей Украине, передает Deutsche Welle.

"Этой вакциной в первую очередь будем прививать персонал и жителей домов престарелых, затем - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников", - рассказал Ляшко.

Ляшко объяснил, что вакцины будут распределены по 1170 доз в каждой из областей и в Киев. Вместе с ними развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Для перевозки первых 117 тыс. доз вакцины, которые Украина получила в рамках международной инициативы СOVAX, по результатам открытого тендера по проекту "Безопасные и доступные лекарства" (SAFEMed, USAID) выбрали частную логистическую компанию ООО "Фармасофт". Еженедельно или чаще эта компания будет доставлять партии вакцины с центрального склада в Киеве, где они будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от -60 до -80 градусов по Цельсию, на региональные склады в количестве и по графику, определенному Минздравом.

На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60 градусов по Цельсию. Оттуда партии заранее размороженной вакцины будут забирать работники мобильных бригад или другие специалисты, которые будут доставлять ее в места проведения вакцинации в термоконтейнерах с температурным режимом от +2 до +8 градусов по Цельсию. Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента размораживания.

Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере) обеспечивает поддержание температуры ниже -60 градусов по Цельсию - до 30 дней с момента доставки при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.

Срок хранения неразведенной размороженной вакцины при температуре от -60 до -80 градусов по Цельсию - до шести месяцев, при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию - до 120 часов (пять суток), при температуре до +25 градусов по цельсию - до двух часов. Срок хранения вакцины после разведения - от +2 до +25 по Цельсию - до шести часов.

Согласно данным Минздрава, в стране за 15 апреля было привито против коронавируса 13 520 человек. Всего с начала кампании вакцинации прививки получили 432 817 человек. Из них получили первую дозу 432 815 человек, а завершили вакцинацию (получили две дозы) - 5 человек (из них два человека получили первую дозу за пределами страны).

Напомним, Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19.

Вакцинация в Украине на данный момент осуществляется препаратом Covishield, который производят в Индии по лицензии компании AstraZeneca, и препаратом CoronaVac производства китайской компании Sinovac.